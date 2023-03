Das mildere Wetter macht wieder Lust aufs Reisen. Airbnb zeigt die Frühlings-Reise Trends der Österreicher*innen.

Der Winter ist zwar noch nicht ganz vorbei. Aber mit den steigenden Temperaturen und den länger werdenden Tagen bekommen die Österreicher*innen offenbar wieder deutlich mehr Lust, im Frühjahr zu verreisen. Besonders beliebt sind derzeit Städtereisen in Europa, wie eine aktuelle Auswertung der Suchanfragen auf Airbnb zeigt. Die Top 5 Destinationen sind demnach im Moment:

Dublin, Irland

London, UK

Nizza, Frankreic

Prag, Tschechien

Málaga, Spanien

Unterkünfte für weniger als 100 Euro pro Nacht

Bei einer Analyse des Wunschliste-Tools auf Airbnb sind nun auch die erschwinglichsten Lieblingsunterkünfte der Nutzer*innen ermittelt worden. Und das sind die beliebtesten Unterkünfte unter 100 Euro*:

Workation und Langzeitaufenthalte in der Ferne

Auf Airbnb werden im Vergleich zu Vor-Corona immer mehr Langzeit-Aufenthalte gebucht. Die Zahl der Reisen, die Länger als eine Woche dauern, liegen derzeit um rund 40 Prozent höher als 2019. „Bislang waren Reisen meistens auf bestimmte Wochen im Jahr und auf eine bestimmte Aufenthaltsdauer beschränkt. Diese Begrenzungen sind heute flexibler - Leben, Arbeiten und Reisen sind in einer Weise miteinander verschmolzen, wie wir es noch nie erlebt haben. Immer mehr Menschen müssen nicht mehr nur vom Büro aus arbeiten, sondern können flexibler reisen und länger an einem Ort bleiben“, analysiert Kathrin Anselm, General Manager bei Airbnb.

Geld verdienen mit Airbnb

Nicht nur verreisen, sondern auch vermieten mit Airbnb wird immer beliebter. Als Gastgeber*in kann man sich damit in Zeiten der hohen Inflation leicht etwas dazuzuverdienen. Ein eigenes Mentoring-Programm bietet dafür übrigens Unterstützung an. In Österreich haben Gastgeber*innen auf Airbnb im vergangenen Jahr zusammen mehr als 48 Millionen Euro alleine mit Buchungen von Familien-Urlauben verdient.

* Most Wishlisted Unterkünfte mit einem Preis pro Nacht am Wochenende unter 100 Euro, basierend auf der zukünftigen Verfügbarkeit ab dem 10. Januar 2023 (Angebot ist mindestens eine Wochenendnacht zu diesem Tagespreis in der Zukunft verfügbar. Preis exklusive Reinigungskosten, Steuern und Service-Gebühren.)