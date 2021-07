everyonecantravel

Ein wunderschöner Tag und eine Nacht voller Träume über Graz liegen hinter uns. Die Sonne scheint am nächsten Morgen durch unser Hotel Zimmer und wir sind voller Vorfreude auf einen Morgen in Graz und die anschließende Weiterfahrt zu unserem nächsten Ziel – es geht in die Hauptstadt!

Den Tag starten wir mit einem ausgiebigen Frühstück hier im a&o Graz Hauptbahnhof. Das Buffet gibt echt was her und wir können uns mit Semmeln, Kuchen und Obst für die nächsten Stunden stärken. Nach dem Frühstück packen wir unsere Sachen zusammen und laden alles ins Auto, machen uns aber zu Fuß noch einmal auf in das wunderschöne Städtchen.

Wir schlendern an der Mur entlang, reden über unsere Eindrücke und genießen die Sonnenstrahlen in unserem Gesicht, als uns ein architektonisches Kunstwerk, mitten auf dem Fluss, ins Auge sticht. Spontan beschließen wir, der Insel aus Stahl, die so sehr in Kontrast zu den historischen Altbauten der Stadt steht, einen Kurzbesuch abzustatten. Wir finden uns auf der Murinsel mit einer leckeren Tasse Kaffee wieder, genießen den wunderbaren Blick ins Grüne, lauschen den Strömen des Flusses unter uns und freuen uns, dieses Kunstwerk entdeckt zu haben.

© Getty Images ×

Bevor wir allerdings die Zeit und unsere Weiterfahrt vergessen, trinken wir unser Heißgetränk aus und machen uns auf den Weg zu unserem Auto, um die Fahrt nach Wien anzutreten. Auf der Autofahrt beschließen wir, auch am letzten Ziel unseres Roadtrips den a&o Hostels, mit denen wir so zufrieden sind, treu zu bleiben. In Wien gibt es gleich zwei von ihnen. Aufgrund der Lage entscheiden wir uns für den Standort am Hauptbahnhof und gegen das a&o Hotel Wien Stadthalle.

Die Fahrt vergeht wie im Flug und schon sind wir in der Hauptstadt angekommen. Nach unserer Ankunft im a&o Wien Hauptbahnhof laden wir erst einmal das Auto aus und checken in unser Doppelzimmer ein. Die sauberen und modernen Zimmer begeistern uns jedes Mal aufs Neue. Wir verweilen kurz im Hotel und machen uns dann auf den Weg zu unserem ersten Sightseeing- Ziel: dem Schloss Belvedere, das nur wenige Minuten zu Fuß entfernt liegt.

Diashow: a&o Wien Hauptbahnhof 1/6

2/6

3/6

4/6

5/6

6/6 © a&o © a&o © a&o © a&o © a&o © a&o

Die Eleganz des majestätischen Schlosses und die beeindruckende Größe der Gartenanlagen rundherum lassen uns erstaunen. Der Gedanke, wie in diesem riesigen Gebäude einmal adlige Persönlichkeiten ihr Leben verbracht haben, ist beinah unvorstellbar.

© Getty Images ×

Nach einem ausgiebigen Rundgang über das Schlossgelände wird es Zeit für ein spätes Mittagessen. Sophie und ich setzen uns in die U-Bahn und fahren in die Innenstadt. Am Stephansplatz steigen wir aus, schauen kurz in den Stephansdom und laufen dann in Richtung Schwedenplatz, um uns am Donaukanal etwas zu essen zu suchen. Das Großstadtflair Wiens wird hier allzu deutlich: Personen kommen uns aus allen Richtungen entgegen und Touristen knipsen Fotos von allem, was ihnen vor die Linse gerät. Dennoch ist auch eine Wiener Gelassenheit zu spüren, die uns zum Lächeln bringt.

© Getty Images ×

Am Donaukanal angekommen, entscheiden wir uns, im Restaurant „Klyo“ Mittag zu essen. Wir sitzen auf der Terrasse, genießen den sonnigen Blick über das Wasser und lassen uns unsere Burger schmecken. Im Nu haben wir aufgegessen und machen uns nun auf den Weg zum Ring, um die schönsten Gebäude der Stadt zu sehen.

© Getty Images ×

Vom Schwedenplatz fahren wir mit der Straßenbahn bis zur Universität, von wo wir unseren Spaziergang beginnen. Bereits das Gebäude der Uni Wien ist eine Sehenswürdigkeit für sich. Wir spazieren an ihr vorbei und kommen schon bald am Rathaus und Parlament vorbei. Ein Gebäude ist dabei größer und schöner als das andere. Mit kurzen Pausen und Fotostopps setzen wir unseren Spaziergang auf dem breiten Gehweg fort, und bestaunen das Kunsthistorische, sowie Naturhistorische Museum, die Hofburg und den großen, grünen Volksgarten. Immer wieder fährt eine alte, rote Straßenbahn vorbei oder eine Kutsche mit weißen Schimmeln kreuzt unseren Weg. Wir fühlen uns unglaublich wohl in dieser märchenhaften Stadt, haben Spaß und sind froh, Wien als weiteren Stopp unseres Roadtrips hinzugefügt zu haben.

© Getty Images ×

Unser Spaziergang endet an der Wiener Staatsoper am Karlsplatz, die mit ihrer Größe und Präsenz noch einmal alles übertrifft. Wir bestaunen das riesige Gebäude und die Geschichte, die es verkörpert. Nach einem kurzen Abstecher auf die Kärtner Straße und ein wenig Schaufenster- Shopping machen wir uns mit den Öffis auf den Weg zum Prater. Für den Abend haben wir nämlich noch etwas ganz Besonderes geplant!

© Getty Images ×

Es ist jetzt 19:00 Uhr und Sophie und ich kriegen langsam schon wieder Hunger. Am Praterstern angekommen, laufen wir in den Freizeitpark am Prater hinein. Obwohl wir bereits müde von den Eindrücken des Tages und unseren vielen Schritten sind, gibt uns das Lachen der Kinder auf den Achterbahnen neue Energie. Wir laufen bis zum Ende des Parks, wo wir das Schweizerhaus finden, in dem wir für heute Abend einen Tisch reserviert haben. Bei Schnitzel, Stelze und Bier genießen wir die Atmosphäre des Gastgartens und sprechen über den einzigartigen Charme unserer Hauptstadt.

© Getty Images ×

Als es langsam kühler wird und wir merken, die Sonne geht bald unter, zahlen wir und begeben uns zu unserem heutigen Highlight, auf das wir uns schon den ganzen Tag freuen: Eine Fahrt mit dem Wiener Riesenrad während des Sonnenuntergangs. Wir zahlen unsere Tickets, steigen in die Gondel und schon geht es für uns in die Höhe. Unser Timing war wirklich perfekt: Während wir in die Luft fahren, geht die Sonne unter und wir können einen wahnsinnig bunten Sonnenuntergang über den Dächern Wiens bestaunen. Wow! Ehrfürchtig, mit vollen Bäuchen und Herzen voller Glück genießen wir die Abendstimmung, den Ausblick und sind uns sicher: Wien ist die schönste Stadt der Welt!

© Getty Images ×

Erfüllt von diesem Tag, machen wir uns schließlich auf den Weg zurück zu unserem Hotel. Ich freue mich schon auf mein gemütliches Bett im a&o Wien Hauptbahnhof, und auch wenn wir gerne noch einen Cocktail auf der Dachterrasse getrunken hätten, wird heute wohl die Müdigkeit überwiegen.