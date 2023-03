Die Großglockner E-Genusstour durch den Nationalpark Hohe Tauern ist Österreichs erster Roadtrip für Elektro-Autos!

Dabei führt der insgesamt 230 km lange Rundkurs durch die Ur-Natur des Nationalpark Hohe Tauern in Salzburg, Osttirol und Kärnten – und dabei über die Felbertauern Straße und über die schönste Panoramastraße der Alpen, die Großglockner Hochalpenstraße.

© GROHAG ×

Was ist die Großglockner E-Genusstour?

Weil bei der E-Genusstour – wie der Name schon sagt – eine ordentliche Portion Genießen und Entschleunigung im Vordergrund stehen, warten entlang der gesamten Rundstrecke unterschiedlichste Genusspunkte auf alle E-Driver. Ausgewählt wurden diese Genusspunkte unter speziell nachhaltigen, ökologischen und regionalen Aspekten. Sie laden zum Anhalten, Verweilen und natürlich zum Genießen ein. Dabei geht´s neben Essen oder Trinken auch um das Sammeln von Erfahrungen und das Erleben von Momenten, die nachhaltig in Erinnerung bleiben.

Mit einem E-Auto über Berg und Tal zu fahren ist der reinste Hochgenuss! Einerseits natürlich, weil E-Mobilität emissionsfrei und energiesparend ist. Beim Bergauffahren liefert der Motor ohne Verzögerung die volle Leistung – und das maximal untermalt von einem sanften Brummen. Beim Bergabfahren lädt sich der Akku des E-Autos über die Rekuperation wieder auf. Ganz nach dem Motto: Energie erzeugen, statt verbrauchen. Und ganz nebenbei macht das sanfte E-Cruisen durch Kurven und Kehren auch noch jede Menge Spaß.

Ein dichtes Netz an Ladestationen entlang der gesamten Route garantiert versorgungssicheres und sauberes E-Fahrvergnügen auf der Großglockner E-Genusstour.

Der Vorteil für alle, die die Großglockner E-Genusstour elektrisch in Angriff nehmen: Alle E-Fahrzeuge kommen in den Genuss des ermäßigten E-Kombi-Tickets für Großglockner Hochalpen- und Felbertauernstraße um € 37,- für E-Autos und um € 30,- für E-Motorräder. Mit erwiesen nachhaltig-positiver Auswirkung auf die Geldbörse.

Von Genusspunkt zu Genusspunkt

„Akkus aufladen!“, lautet das Motto, wenn man auf der Großglockner E-Genusstour e-mobil von Genusspunkt zu Genusspunkt cruist. Dabei wurden die besonderen Genusspunkte in sechs verschiedenen Kategorien unter den Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit, der Ökologie und der Regionalität ausgewählt:

Restaurants & Gasthäuser

Hotels & Übernachten

Hütten & Jausnen

Hofläden & Greißlereien

nachhaltig Sehenswertes

Führungen

In Sachen kulinarische Genüsse verführt das Bio-Vier-Hauben-Gourmet-Menü im eleganten Restaurant genauso wie bodenständig-regionale Gasthaus-Gerichte mit Zutaten aus dem hauseigenen Garten oder die g´schmackige Jause in der Slow Food-Buschenschank. Aber auch das Verkosten, das Probieren und Gustieren, aber natürlich das Einkaufen in Käsereien, Brauereien oder Greißlereien stehen auf dem Genuss-Programm. An einigen Genusspunkten gibt es besonders Sehenswertes im Sinne des Nachhaltigkeitsgedankens zu erleben und zu entdecken – von der verträumt-versteckten Blumenwiese bis zur exklusiven Führung mit dem Nationalpark-Ranger.

© GROHAG ×

Für alle, die die Tour in zwei oder mehreren Etappen absolvieren möchten, stehen natürlich auch die passenden Übernachtungsmöglichkeiten bereit: Zwischen duftenden Rosenstöcken auf der Bio-Farm schlummern? Oder lieber doch eine romantische Nacht auf der Hütte verbringen? Was alle Genusspunkte auf dem E-Roadtrip gemeinsam haben? Sie sollen die Gäste nachhaltig elektrisieren & inspirieren!

Die digitale Genuss-Map für den E-Roadtrip

Alle Infos rund um die Großglockner E-Genusstour – zur konkreten Streckenführung, Tipps für das e-mobile Unterwegssein am Berg, zur Auswahl der Genusspunkte u.vm. – findet man HIER.

© GROHAG ×

HIER geht’s zur digitalen Genuss-Map, auf der alle ausgewählten Genusspunkte sowie alle E-Ladepunkte entlang der Strecke eingetragen und abrufbar sind. So lässt sich der E-Roadtrip inklusive aller Zwischenstopps ganz bequem von zu Hause aus planen.

Wie viele Kilometer oder Genusspunkte man an einem oder mehreren Tagen absolviert, liegt bei jedem E-Driver selbst. Wo lädt man die Akkus auf? Wo kehrt man zum Essen ein? Wo macht man eine Pause? Cruist man nur einen Tag lang von Genusspunkt zu Genusspunkt? Oder plant man lieber doch gleich ein ganzes gemütliches Genuss-Wochenende? Das kann jeder selbst entscheiden. Inspirierende Infos für Zwischenstopps gibt’s auch auf www.hohetauern.info

E-Mobility & Großglockner Hochalpenstraße

Neben dem Angebot der neuen Großglockner E-Genusstour ist die GROHAG bereits seit vielen Jahren darum bemüht, Österreichs schönste Panoramastraße attraktiv in Sachen E-Mobility zu gestalten: