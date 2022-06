Erfrischend anders

Zwischen Gardasee und Comer See, zwischen Lago Maggiore und Lago d’Iseo — die Lombardei ist mit Sicherheit eines der schönsten und abwechslungsreichsten Seengebiete Europas.

Prächtige Villen, blühende Gärten, malerische Dörfer und atemberaubende Landschaften laden zu einer unvergesslichen Entdeckungsreise ein. Natur? Kultur? Sport? Die Lombardei hat für alle viel zu bieten!

Comer See: Schönheit reinsten Wassers

© inLombardia ×

In rund einer Stunde erreicht man von der quirligen Metropole Mailand aus den Comer See. Grüne Berge, dichte Wälder, romantische Villen und blühende Parks spiegeln sich im Wasser des Sees. Ausflugsboote pendeln zwischen den Orten am Ufer und locken mit einem Ausflug zu den botanischen Gärten am Ufer des Sees, zur Villa del Balbianello in Lenno, zur Villa Carlotta in Tremezzo oder zur Villa Monastero in Varenna. Reizvolle Ausblicke gibt es überall.

Lago Maggiore: Sehnsuchtsziel der Künstler

© inLombardia ×

Der Lago Maggiore, eingebettet zwischen Lombardei, Piemont und der Schweiz, hat immer schon die Phantasie von Künstlerinnen und Künstlern beflügelt. Landschaft, Kultur und Natur sind Inspiration pur. Auch Sportbegeisterte zieht der See mit seinen Wassersportmöglichkeiten, Wanderrouten und Moutainbikestrecken Jahr für Jahr magnetisch an. Und wer sich nach sportlicher Aktivität so richtig erholen will, genießt von der Einsiedelei Santa Caterina del Sasso aus den schönsten Blick auf die Gegend und den ganzen See.

Iseosee: Sport trifft Entspannung, Natur trifft Kultur

© inLombardia ×

Am Iseosee, mit seiner einmaligen Lage zwischen Bergamo und Brescia sowie dem angrenzenden Weinbaugebiet der Franciacorta, lassen sich sportliche Aktivität und dolce far niente so gut verbinden wie Natur- und Kulturerebnis: Malerische Dörfer, prächtige Palazzi, romantische Restaurants und außergewöhnliche Weine warten darauf entdeckt zu werden. Auch Radbegeisterte kommen auf ihre Kosten und freuen sich über ein dichtes Radwegenetz oder darauf, nach einer Bootsfahrt über den See die Monte Isola mit dem Fahrrad zu erkunden: Ein einzigartiger Rundweg führt dort zu den besonders malerischen Punkten der größten Seeinsel Europas und direkt ins Glück.

Gardasee: Urlaub auf der Wellness-Welle

© inLombardia ×

Der Gardasee ist für sein angenehmes Mikroklima bekannt. Aber auch für Wellness, gutes Essen und unberührte Natur. Ein Urlaub am Gardasee entschleunigt — trotz des unglaublichen Angebots: Spektakuläre Ausblicke auf den See zwischen Salò und Limone sul Garda, Oliven- und Zitronenhaine, die Halbinsel Sirmione mit Überresten antiker römischer Architektur, die Villen und Thermalbäder oder die die Strada della Forra sind schlicht faszinierend. Churchill nannte die Strada della Forra „das achte Weltwunder — und alle, die sich auf der steilen Straße zwischen Felsen und durch Tunnels vom Seeufer bis nach Tremosine sul Garda hinaufschrauben, verstehen ihn. Ganz oben liegt eines der schönsten Dörfer Italiens, wo einen die Terrazza del Brivido, die 350 Meter über dem See schwebt, mit einem atemberaubenden Blick belohnt.

Natürlich kommen trotz so viel Natur, Kultur, gutem Essen und schönen Ausblicken auch Sportbegeisterte überall voll auf ihre Kosten. Wer auf der Suche nach Adrenalin ist, kann zwischen vielen gut ausgestatteten Ressorts wählen. Kitesurfen und Wakeboarden, Windsurfen und Segeln, Schwimmen und Tauchen und natürlich auch Radfahren, Trekking und Klettern. Die Natur bietet für jeden etwas!

