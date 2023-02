Königin am Tejo wird Lissabon auch liebevoll genannt. Auch in der kalten Jahreszeit begeistert die City mit milden Temperaturen, neuen Ausstellungen & Top-Winterküche.

Die portugiesische Hauptstadt Lissabon ist auch im Winter ein Hit für einen Citytrip. Denn die Metropole an der Flussmündung des Tejo begeistert Besucher mit faszinierender Geschichte, langer Tradition, spannenden kulturellen Einrichtungen, zahlreichen Sehenswürdigkeiten und einzigartigem Flair. Viele Touristen zieht es in den Sommermonaten in die facettenreiche Stadt. Weshalb Sie auch in der kalten Jahreszeit hierher müssen ...

Milde Temperaturen. Während es in Österreich kalt und ungemütlich ist, herrschen in Lissabon angenehm milde Temperaturen. Da sich die Stadt direkt am Atlantik befindet, sorgt dieser für ein subtropisches Klima in der Tejo-Metropole. Die Winter fallen recht mild aus, in der Regel bewegen sich die Temperaturen zwischen acht und 16 Grad.

© Getty ×

Ruhige Zeit. Die Wintermonate sind die ruhigsten Monate in Lissabon. In der kalten Jahreszeit geht die touristische Nachfrage im Vergleich zu den Sommermonaten selbst bei milden Temperaturen zurück. Die Hotels sind weniger ausgelastet, in den Restaurants ist weniger los und auch bei den touristischen Aktivitäten ist der Andrang geringer. Der Winter ist die ideale Zeit für alle, die in Lissabon einen entspannten Citytrip erleben möchten – mit einfacherer Flug- und Hotelbuchung sowie günstigeren Preisen.

© Getty ×

Winterküche. Die Küche Lissabons ist das gesamte Jahr über ein Genuss. In der kalten Jahreszeit bietet sie besondere saisonale Gerichte. Die grüne Suppe „Caldo verde“, bestehend aus Kartoffeln, Wurst und Kohl, ist ein beliebtes Gericht im Winter. Als Nachtisch muss man unbedingt die Fatias douradas, das portugiesische Pendant zum Armen Ritter, probieren.

Zahlreiche Cafés und Konditoreien laden zum Verweilen und Genießen ein – im Winter ist es hier besonders gemütlich. Ein Gedicht sind die Pastéis de Belém, die kleinen runden, mit Puddingcreme gefüllten Blätterteigtörtchen, die mit Zimt und Puderzucker serviert werden.

© Getty ×

Museen. Lissabon bietet eine große Auswahl an Museen, deren thematischer Schwerpunkt von Architektur über Geschichte bis hin zu Kunst und Technologie reicht. Im Gulbenkian-Museum beispielsweise finden Kunstliebhaber eine der besten privaten Kunstsammlungen der Welt mit über 6.000 Objekten, darunter Werke von Rubens, Rembrandt oder Degas. Das neue Museu do Tesouro Real im Palácio Nacional da Ajuda zeigt eine einzigartige Sammlung an Juwelen und Machtsymbolen der portugiesischen Krone.

Fahrt mit der Tram 28. Die gelben Straßenbahnen, die seit 1873 in Betrieb sind, sind eine beliebte Touristenattraktion in Lissabon. Aktuell werden sechs Linien bedient, von denen die Linie 28 die bekannteste ist. Sie beginnt in Martim Moniz und endet in Campo de Ourique. Auf ihrer Fahrt passiert die Tram 28 den historischen Teil Lissabons und viele wichtige Sights.