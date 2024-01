× Malta im Winter: Meeresbrise statt Schneesturm

Mediterrane Lebensfreude gepaart mit ausgezeichneter Küche, kristallklarem Meer und 7000 Jahre Geschichte. Das und noch viel mehr erlebt man auf den maltesischen Inseln. Gelegen im Herzen des Mittelmeers sind Malta, Gozo & Comino in etwas mehr als zwei Stunden täglich ab Wien erreichbar.

Wo ist es auch im Winter angenehm warm?

Das milde Klima und 300 Sonnentage im Jahr machen die Mittelmeerinseln Malta, Gozo und Comino zu einem perfekten Fluchtort vor ungemütlichem Winterwetter. In etwas mehr als zwei Flugstunden ab Österreich locken die Inseln mit einer Vielzahl an kulturellen Highlights, herrlicher Natur und einem großen Sport- und Freizeitangebot. Selbst im Winter ist es auf den maltesischen Inseln mit durchschnittlich 15 Grad so angenehm warm, dass man im Freien sitzen kann. Wunderbar geeignet sind dazu die vielen belebten Plätze in den kleinen Orten und Städtchen. In der Hauptstadt Valletta stellen viele Cafés und Restaurants in den malerischen Gassen und Straßen ihre Tische auf die steilen Treppen, die hinunter zum Hafen führen – dies schafft eine ganz besondere Atmosphäre und ist Urlaubfeeling pur.

© www.malta.reise ×

Winter-Wandern im Mittelmeer

Auf Malta gibt es ein gut ausgebautes Netz von Wanderwegen und kleinen Pfaden. Insbesondere die Westküste Maltas bietet abwechslungsreiche Wanderwege und schöne Natur. Im Rahmen des Projekts „Malta goes rural“ wurden auf der Insel verschiedene Trails eingerichtet, um insbesondere die ländliche Seite Maltas für Besucher zugänglich zu machen. Exzellente Tageswanderungen können ab Mellieha, Dingli, Ghar Lapsi, Fawwara, Wardija oder im südlichen Küstenbereich ab verschiedenen Fischerdörfchen und Delimara Point unternommen werden. Eine ca. 11 Kilometer lange Route führt beispielsweise von Dingli zu den prähistorischen Tempeln von Hagar Qim zur Blauen Grotte. Lohnend ist auch eine Tageswanderung entlang der Victoria Lines.

© www.malta.reise ×

Gozo – Eine grüne Oase

Maltas kleine Schwester Gozo ist die grüne Oase des maltesischen Inseltrios Malta, Gozo und Comino und gilt bei Einheimischen sowie Besuchern als Ort der Entspannung. Vor allem die ursprüngliche und abwechslungsreiche Landschaft, malerischen Städtchen, schöne Buchten und jahrtausendealte Tempelanlagen machen Gozo zu einem einzigartigen Erlebnis. Gozo ist nur eine 25-minütige Überfahr von Cirkewwa oder einer 45-minütge Fahrt mit der Schnellfähre von Valletta entfernt. Eine der vielen Attraktionen ist die Zitadelle in Victoria, die Tempelanlage Gigantija, die Salzpfannen und die Basilika Ta Pinu. Die gesamte Insel ist nur 64 Quadratkilometer groß. Bereits bei einem Tagesausflug kann die gesamte Insel entdeckt werden.