Urlaubsland Deutschland: City-Tipps für Baden-Württemberg

Die kleinere und größere Metropolen des deutschen Bundeslandes Baden-Württemberg locken mit unzähligen Entdeckungen der besonderen Art. Wir haben fünf City-Tipps für Sie zusammengestellt.

Mannheim: Pulsierende Kulturmetropole

In Mannheim trifft reiche Kulturgeschichte auf faszinierende Gegenwartskunst. Im Jahr 2024 stehen gleich drei Themenhighlights in der Quadratestadt an: Das Jahrhundert-Jubiläum zur Neuen Sachlichkeit in der Kunsthalle Mannheim, der 300. Geburtstag des Kurfürsten Carl Theodor sowie 10 Jahre „UNESCO City of Music“.

Der Wasserturm als Teil der größten zusammenhängenden Jugendstilanlage Deutschlands, das Barockschloss Mannheim als zweitgrößtes Europas und der Fernmeldeturm sind beliebte Fotomotive. Eine bunte Kreativszene, kulinarische Genüsse aus aller Welt, die Open Air Galerie STADT.WAND.KUNST sowie Musik und Festivals unterschiedlichster Genres verwandeln die Stadt in ein pulsierendes Paradies. Großzügige Parkanlagen sind nur ein paar Schritte entfernt von urbanen Hotspots mit Shopping, Nightlife und Events.

Mannheim © Pixabay ×

Pforzheim: Goldstück des Schwarzwaldes

Als fünftgrünste Stadt Deutschlands und Schmuck- und Uhrenmetropole ist Pforzheim bis heute bekannt für Goldverarbeitung. Das Schmuckmuseum Pforzheim ist weltweit das einzige seiner Art und präsentiert rund 2.000 Exponate aus fünf Jahrtausenden Schmuckgeschichte. Die Herstellung solcher Preziosen kann zudem an Originalmaschinen im Technischen Museum Pforzheim hautnah erlebt werden. Darüber hinaus gibt es weitere zehn Museen, die von Römern bis zum Leben in der DDR berichten.

Entlang der drei Flüsse Nagold, Enz und Würm verlaufen zahlreiche Rad- und Wanderwege und laden zum Naturgenuss ein. Für Familien bietet sich als spannendes Ausflugsziel der Wildpark Pforzheim an – vor allem mit seinem Waldklettergarten mit sechs Parcours inmitten des Parks, der zum Adrenalinkick in luftiger Höhe verleitet.

Pforzheim Inselsteg © Pierre Johne ×

Bad Wimpfen & Gundelsheim: Altstädte mit Entspannungsfaktor

Nur nicht hetzen - so könnte das Motto für einen Urlaub in Bad Wimpfen lauten. Schließlich ist das malerische Kleinod am Neckar zertifizierte Cittàslow-Stadt und gehört damit einer Vereinigung von besonders lebens- und liebenswerten Städten an. In der Tat bietet die einst mittelalterliche Stauferpfalz - ebenso wie das gegenüber liegende Gundelsheim - beste Voraussetzungen für einen entspannten und dennoch spannenden Aufenthalt.

Beim Spaziergang durch die Altstädte mit ihren charmanten Fachwerkhäusern, kleinen Gässchen, Türmen und Toren erlebt man kostbare heimelige Momente. Um prominente Sehenswürdigkeiten wie den Blauen Turm oder das Steinhaus in Bad Wimpfen kennenzulernen, wäre eine geführte Tour empfehlenswert. Stadtfeste laden zum geselligen Feiern ein, während im Kloster Bad Wimpfen stille Entspannung angesagt ist. Eine Wanderung auf dem Neckarsteig oder eine Radtour sind weitere Möglichkeiten, die reizvolle Region im eigenen Tempo zu erkunden. Beide Orte lassen sich auf vielfältige Weise entdecken.

© Bad Wimpfen ×

Karlsruhe: (Rad)Stadt mit Natur

Die hervorragende Lage in der Rheinebene, das gemäßigte Klima und der kompakte, gut erreichbare Stadtkern bieten ideale Voraussetzungen für unbeschwertes Fahrrad-Vergnügen in und um Karlsruhe. So bieten sich Radausflüge unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade in den Schwarzwald, in den Pfälzer Wald, ins Rheintal, aber auch zu kulturellen und historischen Highlights der Stadt an.

Die NaturRADtour Karlsruhe etwa lädt dazu ein, die grüne Metropole vom Sattel aus zu entdecken. Der Rundweg um den Stadtkern verbindet einige Schutzgebiete und Naturräume und zeigt heimische Flora und Fauna. Die zehn Etappen ohne Steigungen sind 48 Kilometer lang und führen auch am idyllischen Schlosspark, angelegt im Stil eines englischen Landschaftsgartens, vorbei.

Schloss Karlsruhe © TMBW Mende ×

Stuttgart: Von Hip-Hop bis Mercedes

Ein Stadtspaziergang lohnt. Links und rechts der Einkaufszonen entdeckt man bemerkenswerte Quartiere. Die typischen Stäffele führen hinauf zum Killesberg, auf die Karlshöhe und das Teehaus am Bopser. Man ahnt, warum fast jeder Stuttgarter gerne in Halbhöhenlage wohnen würde. Von bester Arbeitertradition erzählen die Siedlungen in Ostheim und Heslach. Neues Wohnen à la Bauhaus hat es zum UNESCO-Weltkulturerbe gebracht. Einzigartig in Stuttgart: Aussichtsreiche Stadtwanderungen bieten sich an. Zum Beispiel über den Monte Scherbelino zum Schloss Solitude, durch die wundervollen Weinberge am Neckar, zum Weindorf Uhlbach und weiter auf die Grabkapelle Württemberg oder zu den Aussichtstürmen im Norden und Süden.

Wer die Beine schonen mag: Auch die Anreise mit der Straßenbahn gilt als stilecht. Die Einheimischen nennen sie „Strampe“. Empfehlenswert ist vor allem Linie 10. In der „Zacke“ befindet man sich mitten im Leben. Sie ist die einzige Zahnradbahn Deutschlands, die den alltäglichen Berufsverkehr bedient – und nicht nur Touristen.

Mehr als 25 Theater in Stuttgart bringen es auf 700 Vorstellungen pro Monat. Man sagt, in Stuttgart wurde der deutsche Hip-Hop geboren.

Stuttgart Grabkapelle © Stuttgart Marketing GmbH Goldamsel Film ×

Zudem gilt Stuttgart als die Geburtsstadt des Automobils. Porsche und Mercedes – diese Faszination versteht sich von selbst. Benzin in den Adern? Dann gehörten die Museen zum Pflichtprogramm.