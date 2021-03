Familienurlaub in Kärnten gewinnen!

Jetzt mitspielen und mit etwas Glück einen Familienurlaub im Ortners Eschenhof**** in Bad Kleinkirchheim gewinnen!

Ein bisschen weniger Tempo für viel mehr Urlaub: das ist der Tipp von Familie Ortner. Ortners Eschenhof im Kärntner Bad Kleinkirchheim ist die Heimat der Alpine Slowness. Und die verspricht stresslosen Urlaub und genüssliche Erholung. Gerne auch mit Kind, Kegel und dem eigenen Vierbeiner. Als große Familie und Mitglied der Hotelkooperation „ family austria Hotels & Appartements “ weiß Familie Ortner, was Kindern und Eltern gut tut. Akku leer? Hier wird er wieder aufgeladen.

Ruhe und Erholung im Süden Österreichs

Ankommen, tief durchatmen, beruhigt ausschlafen. Als Gegenmittel zu Hektik und Tempo im Alltag hat die Familie Ortner in ihrem Eschenhof einige gute Tipps parat. Etwa, der Natur vertrauensvoll den Taktstock zu übergeben, einmal genüsslich im Bett zu bleiben ohne Angst, das Frühstück zu versäumen oder den Tag mit seinen unzähligen Möglichkeiten einfach auf sich zukommen zu lassen. Eine Massage hier, ein Kapitel im Lieblingsbuch dort, ein ausgiebiges Gourmet-Menü da. Genug vom Stress auf der Skipiste im Winter und Urlaubshektik im Sommer? Warum nicht einfach mal ein wenig Tempo rausnehmen? Am besten bei den Spezialisten für Ruhe und Regeneration im alten Thermalort Bad Kleinkirchheim im Süden Österreichs.

© Gert Perauer

Alpine Slowness erleben

Zu jeder Jahreszeit lockt der Eschenhof vor allem jene Gäste an, die aufgehört haben, Zeit mit Eile zu verwechseln. „Alpine Slowness“ heißt das Stichwort. Als grüne Inspiration helfen die umliegenden sanften Kuppen der Nockberge – ein vielfältiges Biosphärenreservat Nockberge, die schon Franz Klammer mit den Skiern erkundete und die sich auch auf leisen Schneeschuh-Sohlen erwandern lassen. Die grüne Jahreszeit bringt hingegen ein ganzes Netz an Wanderrouten und Bike-Touren inmitten von Blütenmeeren und grünen Almen. Langsam und mit bedächtigem Schritt zurück zu den Wurzeln.

Wellness für die ganze Familie

Die Kräfte der Natur werden in Ortners Eschenhof bewusst und bestens eingebunden, mit fein abgestimmten Aktivitäten wie etwa Wanderungen zum Sonnenauf- und untergang und nicht zuletzt durch das wärmende Thermalwasser. Das heilkräftige, wohltemperierte Nass sprudelt im nahen „Römerbad“ und in der benachbarten Therme St. Kathrein, beide ein vergnügliches Wasser- und Plantscherlebnis für die ganze Familie. Im Haus selbst lockt ebenfalls ein umfangreiches Wellnessangebot, von Hallenbad über Kräutersauna und Sole-Grotte bis hin zu „Tom + Tinas Dampfgrotte“, eine sanfte Version, in der sich auch der Nachwuchs wohl fühlt. Dass die Kids Spaß haben und sich im Eschenhof herzlich geborgen fühlen, dafür sorgen der betreute Kinderclub mit Ausflügen in die Wunderwelt der Natur, viel Platz zum Spielen im Kinderpavillon samt Rennpiste und sogar ein Rundum-Babyservice.

© Gert Perauer

Digital Detox - Abschalten in der Natur der Nockberge

Hinaus in die herrliche Natur der Kärntner Nockberge, in unberührte Blumenwiesen, verwöhnt von Kärntner Gastlichkeit und das alles OHNE Smartphone! Familie Ortner verfolgt das Ziel, dass die Gäste während des Digital Detox Urlaubs in Kärnten zur Ruhe kommen und den Alltag hinter sich lassen können. Die atemberaubende Schönheit & der Facettenreichtum der Nockberge erleichtern das Abschalten. Genießen statt googeln, leben statt liken!

Jetzt mitspielen und gewinnen! Zu gewinnen gibt es 3 Nächtigungen für zwei Erwachsene und zwei Kinder im Familienzimmer samt Halbpension im Ortners Eschenhof in Kärnten. Jetzt HIER mitspielen! family austria Hotels & Appartements Der Eschenhof zählt zu den 33 erlesenen Urlaubsadressen der family austria Hotels & Appartements. Die Betriebe der family austria Hotels versprechen einzigartige Urlaubserlebnisse für die ganze Familie. In jedem family austria Hotel & Appartement steht der persönliche family austria Urlaubscoach® zur Seite, der seine Heimat wie die eigene Westentasche kennt und mit Tipps von der Urlaubsplanung bis zur Abreise zur Verfügung steht. Denn diese kann manchmal ganz schön schwierig sein, aber bei family austria lassen sich die Wünsche aller unter den Sommerhut bringen. Im Mittelpunkt des Familienurlaubs stehen immer die gemeinsamen Erlebnisse, weil oft im Alltag viel zu wenig Zeit dafür bleibt. Großzügige Familienzimmer, umfangreiche Baby- und Kleinkinderausstattung, fürsorgliche Kinderbetreuung und spannende Kinderspielplätze sowohl drinnen als auch im Freien, sorgen für eine entspannte Urlaubszeit. Für individuelle Präferenzen hinsichtlich Kategorie und Aktivitäten einfach mal auf www.familyaustria.at schmökern.

Ortners Eschenhof**** Alpine Slowness

Familie Ortner

Wasserfallweg 12

9546 Bad Kleinkirchheim

Tel. +43 42 40 / 82 62