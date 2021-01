„Oscar” für Crime Runners aus Wien

Escape Rooms boomen auf der ganzen Welt. In vielen Städten zählen sie beinahe schon zu den Top- Sehenswürdigkeiten, und Wien hat jetzt sogar den besten Europas!

Going Underground von Crime Runners aus Wien hat es zum besten Escape Room im deutschsprachigen Raum geschafft. Die Wahl wurde vom internationalen Gremium des Top Escape Room Projects (TERPECA) getroffen.

Geschäftsführer Lukas Rauscher zeigte sich aufgrund des Ausnahmezustands im Corona-Jahr 2020 über die Nominierung überrascht: „2020 war, wie für so viele, ein hartes Jahr für uns und unsere gesamte Branche. Wir hatten in diesem Jahr nur zwei Monate, um von internationalen Vielspielern besucht zu werden und hätten uns nicht erträumt, in den Platzierungen im Vergleich zum Vorjahr sogar noch einmal aufzusteigen. Wir wollen diese schwierige Zeit noch bestmöglich durchstehen und freuen uns schon sehr, unseren Kunden schon bald wieder eine tolle Zeit bei uns zu ermöglichen.“

Weitere Infos zu den Crime Runners finden Sie hier!

Auch das Online Spiel von Crime Runners gewinnt

Daneben konnte das Wiener Escape Room Unternehmen für das digitale Spiel „Back to the Congressman“ einen Preis einheimsen. Der amerikanische Blog von "Escapetheroomers", der sich auf die Bewertung von Escape Rooms und Spielen spezialisiert hat, zeichnete das Spiel in der Kategorie "Best Storyline 2020" aus.

Was Sie über Crime Runners wissen müssen

Bei Crime Runners handelt es sich um eine Erweiterung klassischer Live Escape Games. Neben Rätseln, die in einer Gruppe gelöst werden müssen, wird das Spiel von einer spannenden und zusammenhängenden Story begleitet. Durch die daraus entstehende Gruppendynamik ist das Spiel auch als Teambuilding-Maßnahme für Unternehmen geeignet.

Über Live Escape Games

Haben ihren Ursprung in Point-and-Click Computerspielen

Kleinere Personengruppen müssen in einem geschlossenen Raum Rätsel lösen

Ein sog. Gamemaster überwacht und steuert das Spiel

Budapest, Kalifornien, Japan oder auch die Schweiz werden als Geburtsstätte des Trends angegeben

