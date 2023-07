× Die besten Wellness-Oasen auf Mauritius

Die Trauminsel Mauritius lockt mit großartigen Wellness-Oasen, die besondere Beauty-Behandlungen und ganzheitliche Treatments bieten.

Auf Mauritius findet sich eine Vielfalt an Wellness-Zielen. Wir verraten die Top 5 Destinationen:

The ­Residence Mauritius

An einem der schönsten Strände der Ostküste liegt das The ­Residence Mauritius. Bekannt ist das Resort für sein The Sanctuary Spa, das ab sofort im Zeichen von NaturaBissé steht, jener spanischen Kosmetiklinie, die mehrfach von den World Spa Awards zur besten Spa Marke international ausgezeichnet wurde. www.cenizaro.com

© The Residence Mauritius ×

LUX Grand Gaube

Ein Wellness-Programm, das auf aktive Formen der Erholung setzt, bietet das LUX Grand Gaube an der Nordküste von Mauritius. Gesunde Ernährung, Yoga, Meditation und Sport liegen hier im Fokus. www.luxresorts.com

© LUX Grand Gaube ×

Constance Prince Maurice

Egal ob zur Verjüngung, zum Entgiften, Regenerieren oder einfach zum Entspannen, hier findet sicher jeder Gast die perfekte Behandlung. Auch exotische Treatments wie die Balinesische Massage werden geboten. www.constancehotels.com

© Constance Prince Maurice ×

Royal Palm Beachcomber

Das Royal Palm Beachcomber Luxury ist ein Luxushotel in Grand Baie, an der Nordküste von Mauritius. Hier hat man sich mit Valmont, dem Experten für Zellkosmetik, zusammengeschlossen. Ab sofort bietet das Spa des luxuriösen Hotels Behandlungen mit Produkten der Schweizer Kosmetikfirma an. www.beachcomber-hotels.com

© Royal Palm Beachcomber ×

Les Mariannes Sanctuary

Das Vier-Sterne-Hotel Les Mariannes Wellness Sanctuary ist auf Bio-Energie-Diagnose und auf Ayurveda spezialisiert. Die weitläufige Wellness-Anlage mit insgesamt elf Behandlungsräumen lässt keine Wünsche offen. www.lesmariannes.com