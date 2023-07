× Tophotels für den Bergsommer in Österreich

In diesen Top-Refugien im Salzburger Land, Oberösterreich, Kärnten, Tirol und der Steiermark entspannen Sie in traumhaften Wasserwelten inmitten einer atemberaubenden Bergwelt.

Warum in die Ferne schweifen, das Gute liegt so nah. Und wer einen herrlichen Bergsommer mit allem Pipapo genießen möchte, ist in heimischen Oasen goldrichtig. Nachstehend stellen wir traumhafte Austro-Refugien vor, die jedes Urlauberherz höherschlagen lassen ...

Salzkammergut

Dank seiner exklusiven Lage direkt am Ufer des Fuschlsees und vor dem Panorama der eindrucksvollen Bergwelt bietet Ebner 's Waldhof am See****S seinen Gästen ein unvergessliches und naturverbundenes Urlaubserlebnis der Extraklasse. Hier wird jede Woche ein neues Aktivprogramm für die Gäste zusammengestellt. Golfer kommen am hoteleigenen 9-Loch-Platz auf ihre Kosten. Und das rund 4.000 m² große Waldhof Spa bietet eine große Auswahl an unterschiedlichen Pools im Innen- & Außenbereich, eine großzügige Saunalandschaft mit diversen Saunen und Dampf bädern sowie ein Tauchbecken und zahlreiche Ruheräume.

Nicht nur mit traumhafter Lage am Traunsee und dem exklusiven See-Spa mit Panoramasauna mit Blick auf den Traunstein, sondern auch mit dem Gourmettreffpunkt am Traunsee schlechthin, dem Restaurant Bootshaus, kann das 4*s-Hotel Das Traunsee in Traunkirchen aufwarten.

© Christof Wagner ×

Das Feinschmeckerlokal ist direkt auf einem Bootshaus gebaut und überzeugt mit zwei Seeterrassen, die einen großartigen Seeblick gewähren.

Im Eurothermen Resort Bad Ischl mit der Salzkammergut-Therme steht alles im Zeichen von Salz und Sole.

© Muehlbacher Rupert GAS ×

Die natürlichen Heilmittel können sowohl zur Linderung als auch zur Vorbeugung von Beschwerden dienen und werden auch im Rahmen von Wellnessanwendungen erfolgreich eingesetzt. Im Zentrum von Bad Ischl ist das 4-Sterne-Superior-Hotel Royal ideal für Thermengäste, die etwas länger bleiben möchten. Das Hotel ist über einen Panoramagang mit dem EurothermenResort Bad Ischl verbunden, verfügt über einen eigenen Wellnessbereich und ein biozertifiziertes Restaurant. Highlight des Hauses: die sensationelle "Sky-Lounge" mit edlen Liegebereichen, Infrarotkabine, Sauna und Infinitypool.

Romantische Stunden zu zweit genießt man am besten im Hotel Seewirt in Mattsee**** bei Salzburg.

© Seewirt Mattsee ×

© Seewirt Mattsee ×

Für traute Zweisamkeit sorgen auch die kuscheligen Zimmer mit Blick auf den See.

Top: Ganz oben auf dem Dach des Hotels befindet sich ein Panorama-Pool. Eine finnische Sauna, ein Kräuterdampf bad und ein Sole-In frarot-Zirbenraum runden das Wellness-Angebot perfekt ab.

Kärnten

Am Kärntner Millstätter See befindet sich das SEEGLÜCK Hotel Forelle****s, ein echter Geheimtipp für Verliebte. Stets den See im Blick, relaxt man hier bei wohtuenden Massagen und Beauty-Treatments, taucht im schönen Pool oder im See ab und regeneriert im großzügigen Saunabereich.

© Seeglückforelle ×

Steiermark

Ein großartiger Kraftplatz ist auch das Natur-und Wellnesshotel Höflehner****s.

© RENE STRASSER ×

Auf 1.117 Metern Höhe mit Blick auf den Dachstein verbringt man traumhafte, entspannende Tage am Hauser Kaibling. Wellness wird hier großgeschrieben: Höflehners Premium Alpin Spa ist das größte seiner Art in der Steiermark.

In unmittelbarer Nähe zu den Bergen Planai und Hochwurzen und in Panoramalage mit Blick auf den Dachstein genießen Gäste im Hotel Schütterhof auf 920 m Seehöhe echte Wohlfühl-Qualität. Der Wellness-Bereich wurde 2019 auf 2.000 m² erweitert, das Herzstück ist ein 25 m langer, beheizter Infinity-Pool mit grandiosem Blick auf die Bergwelt.

Salzburger Land

Das Hotel PURADIES****S liegt zwischen Asitz und Steinbergbahn auf einem 300.000 Quadratmeter großen Plateau.

© PHOTOWIRESPEED3NG ×

Das Naturresort hat seinen Wellnessbereich großzügig aus- und umgebaut. Das HEAVEN SPA präsentiert sich jetzt erweitert, um Gästen noch mehr "himmlische Entspannung" zu bieten. Ein Pool, zahlreiche Ruhe-und Behandlungsräume, Platz für Yoga und Sport sowie ein Kinderpool für die Kleinen sorgen für noch mehr Entspannung und Wellness-Spaß.

Tirol

Last but not last - das DAS KRONTHALER****S in Achensee-Nähe.

© Paparazzo Christian ×

Das Haus überzeugt neben einer spektakulären Panoramaaussicht über das Achenseetal auch mit moderner Architektur, einem 2.500 m 2 großen Lifestyle-Wellness-Areal und ausgezeichneter Kulinarik.