Die schönsten Skypools im Alpenraum

Hier ist der Himmel zum Greifen nah! In traumhaft schönen Skypools in Österreich, Südtirol und der Schweiz genießen Sie herrliche Aussichten auf eine majestätische Bergwelt. Wir wissen, wo Sie diesen Winter nach Herzenslust und immer mit Traumaussicht ins beheizte Wasser springen können...

Einfach nur WOW! Im Wasser schweben und dabei die landschaftlichen Schönheiten direkt im Blick: Die Skypools nachstehender Refugien in Österreich, Italien und der Schweiz sind schlicht spektakulär.

Österreich

Das Vier-Sterne-Superior Hotel DAS KAISERBLICK in Ellmau begeistert beispielsweise mit dem ganzjährig beheizten Infinity Sky Pool mit fantastischem Blick auf den Wilden Kaiser. Auch der Indoorpool und ein ganzjährig beheizter Outdoorpool garantieren hier entspannten Wellnessgenuss.

Vom Infinity Sky Pool genießt man einen Blick auf den Wilden Kaiser. © Das Kaiserblick ×

Eine Klasse für sich ist das Mountain Resort Feuerberg, das sich in Premiumlage über den Wolken auf 1.769 Metern Seehöhe auf der Kärntner Gerlitzen Alpe befindet. Das Refugium punktet mit 4.500 m2 Badwelt und einem traumhaften Infinitypool.

Einer der schönsten Skypools in Österreich findet sich im Tiroler Kühtai, in Silz. Das 4*S Winterresort Mooshaus verfügt über den höchsten Skypool der Alpen mit fast 100 Metern Länge und Blick auf das Bergpanorama Kühtais. Beheizt wird dieser übrigens mit Bio-Wärme und Holzabfällen.

Das Skihotel im Kühtai punktet mit dem höchsten Infinitypool der Alpen. © Mooshaus ×

Wellness pur genießt man auch im SpaMOUNT des Hotels DAS SeeMOUNT im Tiroler Paznauntal. Im Infinity In- und Outdoorpool gleitet man hoch über den Dächern dahin oder versinkt im Hot See Tub.

Italien

Auf himmlischen 1.500 Metern liegt ein luxuriöses Refugium in Meransen: Der Tratterhof. Hier wird im mehrfach ausgezeichneten Monte Silva Mountain Spa entspannt. Über 4.000 m2 Relax-Areal mit einem überwältigenden Bergpanorama verführen dazu, pure „Me-Time“ auf sich wirken zu lassen. Was könnte schöner sein, als in dem ganzjährig beheizen Infinitypool oder dem Sky-Pool die Welt einfach Welt sein zu lassen?

Wer Winter-Wellness der besonderen Art sucht, wird auch im Alpin Panorama Hotel Hubertus in Olang fündig. Das Sky Spa „Heaven & Hell“ stellt Wellness im wahrsten Sinne des Wortes auf den Kopf. Für seinen spektakulären Sky Pool ist das familiengeführte Hotel international bekannt.

Südtirol-Refugium mit dem wohl spektakulärsten Pool. © Hubertus ×

Unvergessliche Erlebnisse und Emotionen beschert auch die Wellnesswetl des Hotel Quelle Nature Spa Resort im Gsiesertal. Das Adults only Timeless Sky SPA im Rooftop bietet grenzenlose Entspannung, hier steht das einzigartige Panorama auf die umliegende Bergwelt und die Dolomiten im Fokus. die Quelle-Wellnesswelt.

Schweiz

Last but not least eine wunderschöne Hotel-Ikone mit nicht minder ikonischem Skypool: Das legendäre Bürgenstock Resort, nahe Luzern, punktet mit weltbekanntem Infinity Pool über dem Vierwaldstättersee, einem eigenen Hybrid-Katamaran und einem 10.000 m2 (!) großen Wellnessbereich und medizinischen Wellnesszentrum. Besser geht’s nicht...