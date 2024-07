Gekürt! Das sind die besten Hotels des Jahres in Österreich

Für den vierten „Falstaff Hotel Guide" wurden dieses Jahr mehr als 1.200 Hotels in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Südtirol bewertet. Wir verraten die top Hotels in Österreich. In den Bundesländer-Rankings gibt es durchaus viele Überraschungen.

In der vierten Ausgabe ihres Hotel Guides stellt „Falstaff" die rund 1.200 besten Hotels in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Südtirol vor und bietet Guidance und Inspiration für Genussmenschen auf der Suche nach außergewöhnlichen Reiseerlebnissen. Die besten Hotels des Landes In Österreich gibt es im Vergleich zum Vorjahr 170 Hotels, die ihre Position mit sorgfältiger Hingabe verbessern konnten, und 23 Newcomer-Hotels, die es geschafft haben, Aufmerksamkeit zu erregen. Die Spitzenposition mit 100 Punkten teilen sich das Interalpen-Hotel Tyrol, das Naturhotel Forsthofgut und das Park Hyatt Vienna, drei herausragende Häuser, die zwischen Bergen, Wäldern und der Stadt einzigartige Erlebnisse bieten. Sonderauszeichnungen Neben den rund 600 Hotelbewertungen in Österreich, wurden 2024 auch elf Sonderauszeichnungen in den Kategorien „Beste Neueröffnung“, „Lebenswerk“, „Hotelier des Jahres“, „Gourmet“, „Design“, „Family“, „Nachhaltigkeit & Innovation“, „City“, „Ski“, „Spa“ und „Chalet“ verliehen. In der Kategorie „Design” konnte sich das alpine Kleinod „the cōmodo“ in Bad Gastein beweisen, das zeitlose Mid-Century-Akzente harmonisch mit modernen und futuristischen Elementen kombiniert. Für Gourmets sticht vor allem die „Post am See” hervor, die nicht nur mit ihrem jugendlichen Esprit überzeugt, sondern auch mit ihrer „Poststube 1327” alle Register zieht. Zu den „Hoteliers des Jahres” wurden Christoph und Christina Schmuck gekürt, die das „Naturhotel Forsthofgut” mit 400 Jahren Geschichte in Leogang mit einem innovativen Auge und ganz viel Herz und Hingabe leiten. Für sein Lebenswerk dürfen wir Dr. Christian Harisch ehren, der nicht nur die prämierte „Harisch Hotels”-Gruppe ins Leben gerufen hat, sondern auch für das wegweisende Konzept des „Lanserhofs” verantwortlich zeichnet. Die Bewertung Bewertet wurden die Hotels mit maximal 100 Punkten nach den Kriterien Ambiente (10 Punkte), Zimmer (20 Punkte), Wellness (15 Punkte), Service (15 Punkte), Kulinarik (20 Punkte) und Lage (20 Punkte). Daraus ergibt sich eine Sternebewertung von 3 bis 6 Sternen (60-74 Punkte = 3 Sterne/gut, 75-84 = 4 Sterne/Sehr Gut, 85-94 Sterne = 5 Sterne/Hervorragend, 95-100 Punkte = 6 Sterne/Exzellent) Die top 10 Hotels in Österreich Interalpen-Hotel Tyrol, 6410 Telfs (100 Falstaff-Punkte) Naturhotel Forsthofgut, 5771 Leogang (100 Falstaff-Punkte) Park Hyatt Vienna, 1010 Wien (100 Falstaff-Punkte) DAS EDELWEISS Salzburg Mountain Resort, 5611 Großarl (99 Falstaff-Punkte) Hotel Sacher Wien, 1010 Wien (99 Falstaff-Punkte) Trofana Royal Resort, 6561 Ischgl (99 Falstaff-Punkte) Hotel Almhof Schneider, 6764 Lech am Arlberg (99 Falstaff-Punkte) Hotel Schloss Seefels, 9212 Pörtschach (99 Falstaff-Punkte) Das Central – Alpine. Luxury. Life, 6450 Sölden (99 Falstaff-Punkte) Schlosshotel Ischgl, 6561 Ischgl (99 Falstaff-Punkte) Die Sonderauszeichnungen Lebenswerk: Dr. Christian Harisch, Lanserhof-Gruppe

Hotelier des Jahres: Christoph und Christina Schmuck, Naturhotel Forsthofgut, Leogang

Best New Opening: Rosewood Schloss Fuschl, Hof

Gourmet: Post am See, Traunkirchen

Design: the cōmodo, Bad Gastein

City: The Amauris Vienna, Wien

Spa: Krallerhof, Leogang

Family: Familien Natur Resort Moar Gut, Großarl

Nachhaltigkeit & Innovation: Bio- und Wellnesshotel Stanglwirt, Going

Ski: Burg Vital Resort, Lech

Chalet: The Arula Chalets, Lech Die top 5 Hotels der Bundesländer Wien Park Hyatt Vienna (100 Falstaff-Punkte) Hotel Sacher Wien (99 Falstaff-Punkte) Rosewood Vienna (99 Falstaff-Punkte) The Amauris Vienna (98 Falstaff-Punkte) Sans Souci Wien (97 Falstaff-Punkte) Burgenland Scheiblhofer The Resort (96 Falstaff-Punkte) VILA VITA Pannonia (94 Falstaff-Punkte) Falkensteiner Balance Resort Stegersbach (94 Falstaff-Punkte) Hotel Reiters Supreme (93 Falstaff-Punkte) Hotel & Spa Larimar (92 Falstaff-Punkte) Niederösterreich Naturhotel Molzbachhof (94 Falstaff-Punkte) Hotel Therme & Spa Linsberg Asia (93 Falstaff-Punkte) Hotel Knappenhof (92 Falstaff-Punkte) Mörwald RELAIS & CHÂTEAU Hotel am Wagram (92 Falstaff-Punkte) Hotel Schachner (92 Falstaff-Punkte) Oberösterreich Seevilla Wolfgangsee (96 Falstaff-Punkte) Geinberg5 Private Spa Villas (95 Falstaff-Punkte) Das Traunsee – Das Hotel zum See (94 Falstaff-Punkte) Mühltalhof (93 Falstaff-Punkte) Dachsteinkönig Familux Resort (93 Falstaff-Punkte) Salzburg Naturhotel Forsthofgut (100 Falstaff-Punkte) DAS EDELWEISS Salzburg Mountain Resort (99 Falstaff-Punkte) Hotel Krallerhof (98 Falstaff-Punkte) PRIESTEREGG Premium Eco Resort (97 Falstaff-Punkte) Hotel Sacher Salzburg (97 Falstaff-Punkte) Tirol Interalpen-Hotel Tyrol (100 Falstaff-Punkte) Trofana Royal Resort (99 Falstaff-Punkte) Das Central – Alpine. Luxury. Life (99 Falstaff-Punkte) Schlosshotel Ischgl (99 Falstaff-Punkte) Hotel Tannenhof (99 Falstaff-Punkte) Steiermark Almwellness Hotel Pierer (96 Falstaff-Punkte) LOISIUM Wine & Spa Hotel SÜDSTEIERMARK (95 Falstaff-Punkte) Natur- und Wellnesshotel Höflehner (94 Falstaff-Punkte) Golden Hill Country Chalets & Suites (94 Falstaff-Punkte) G’sund & Natur Hotel DIE WASNERIN (94 Falstaff-Punkte) Kärnten Hotel Schloss Seefels (99 Falstaff-Punkte) Falkensteiner Schlosshotel Velden (97 Falstaff-Punkte) Mountain Resort Feuerberg (97 Falstaff-Punkte) der daberer. das biohotel (95 Falstaff-Punkte) Hotel Hochschober (95 Falstaff-Punkte) Vorarlberg Hotel Almhof Schneider (99 Falstaff-Punkte) Burg Vital Resort (99 Falstaff-Punkte) Travel Charme Ifen Hotel (98 Falstaff-Punkte) Aurelio Lech (98 Falstaff-Punkte) Rote Wand Gourmet Hotel (97 Falstaff-Punkte) Diese Liste bietet einen Überblick über die herausragenden Hotels in Österreich, die sich durch ihre hervorragende Qualität und Serviceleistungen gemäß den „Falstaff"-Punkten auszeichnen.