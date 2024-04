× Hotel des Monats April 2024: The Hoxton Vienna

Wien hat einen neuen Hotel-Hotspot: The Hoxton, Vienna. Neben cool eingerichteten Zimmern und einer Rooftop samt Pool und unschlagbarem Blick über die Stadt dürfen sich Gäste aus Wien und der Welt auf gleich drei neue Food-Hotspots freuen.

Die britische Hotelmarke The Hoxton hat nun auch eine neue Dependance in Wien. Hinter der originalen Marmorfassade des von Carl Appel entworfenen ehemaligen Gewerbehauses im Herzen des 3. Bezirks zeigt The Hoxton, Vienna ab sofort Gästen aus aller Welt eine ganz andere Seite der Stadt – verspielt und elegant, mit einem Hauch von österreichischem Mid Century-Flair, gepaart mit der für The Hoxton typischen, vielschichtigen Designästhetik.

© The Hoxton, Vienna ×

Hotel mit dem gewissen Etwas

Das Interior Design des Hotels vereint die Ästhetik von Carl Appel mit dem ikonischen Stil der Wiener Werkstätte. Das Gebäude aus den 1950er Jahren, dessen architektonisches Erbe erhalten wurde, bildete die Grundlage für das sorgfältig gestaltete Interior Design. Die großzügige Lobby beeindruckt mit originalen Travertin-verkleideten Wänden und Terrazzoböden, rubinroten Sofas und Sesseln im Stil der 1950er Jahre sowie charakteristischen Mid-Century-Leuchtobjekten. Das dramatische Treppenhaus verleiht dem Raum eine zusätzliche Tiefe. Im gesamten Hotel sorgen heimische Vintage-Möbel und maßgefertigte Teppiche für eine gemütliche Atmosphäre.

Zimmer Cosy © The Hoxton, Vienna ×

Die Zimmer, die in verschiedenen Kategorien wie "Shoebox", "Snug", "Cosy" und "Roomy" angeboten werden, greifen das österreichische Design des frühen 20. Jahrhunderts auf. Von geometrischen Vorhängen, inspiriert von den ikonischen Stoffen der Wiener Werkstätte, bis hin zu den charakteristischen gerafften Kopfteilen im Stil von Adolf Loos, ist jedes Detail durchdacht.

Pool der Rooftop-Bar Cayo Coco © The Hoxton, Vienna ×

Das Apartment, ein hybrider Event Space, befindet sich im Erdgeschoss des Hotels und zählt zum festen Bestandteil aller Hoxton-Häuser. Mit einer offenen Vorratskammer im Zentrum (denn jede gute Party beginnt in der Küche) besteht das Apartment aus drei Räumen für private Meetings, Dinners und Parties. Das Interior Design verweist mit warmen Holzvertäfelungen und Dielenböden, in Mohair gepolsterten Sesseln und Sofas und Chromoberflächen auf die Wiener Kaffeehauskultur.

Underground-Cocktailbar Salon Paradise © The Hoxton, Vienna ×

Drei neue Food-Hotspots

Neben dem einzigartigen Hotelambiente bietet "The Hoxton, Vienna" gleich drei neue kulinarische Hotspots. Das All-day-Dining-Restaurant "Bouvier", in Zusammenarbeit mit dem berühmten New Yorker Restaurant Wildair entwickelt, präsentiert französische Klassiker mit modernen Touch. Für Karibik-Flair sorgt die Rooftop-Bar "Cayo Coco", mit mit tropischen Cocktails und Bar-Snacks sowie einem Pool mit spektakulärem Blick über die Stadt. Die neue Underground Bar "Salon Paradise" erweckt die Beat Generation zum Leben und bietet eine von dem international renommierten Bar-Experten Rory Shepherd entwickelte Barkarte.