Die besten Openings in den beliebtesten Urlaubsländern

Von Italien bis Griechenland eröffnen jetzt viele Hotels und Restaurants ganz neu oder zeigen sich frisch renoviert in neuem Glanz. Wir präsentieren die besten Openings in Südeuropa, die jetzt unbedingt auf Ihre Bucketlist gehören.

Lust auf neue Erlebnisse in mediterranen Gefilden? Wir kennen alle Openings und Renovierungen von Italien bis Griechenland. Nachstehend die neuen Hotspots im südlichen Europa.



Spanien

GAIA

Das griechische Szenerestaurant GAIA eröffnet im Puente Romano Beach Resort in Marbella. © Gaia ×

Das griechische Szenerestaurant GAIA eröffnet im Puente Romano Beach Resort, welches schon in der Vergangenheit weltberühmte Restaurantkonzepte nach Spanien gebracht hat. GAIA Marbella, konzipiert von Evgeny Kuzin und Chefkoch Izu Ani, bietet eine vielfältige Auswahl an griechisch-mediterranen Köstlichkeiten, die durch frische Zutaten und ein Sharing-Konzept gekennzeichnet sind. GAIA Marbella eröffnet zur Sommersaison im April 2024.

OKU Andalusia

Entspannter Luxus und Wellness im exklusiven Resort an der Südküste Spaniens. © Oku Andalusia ×

An der Südküste Spaniens eröffnet diesen Sommer das OKU Andalusia. Es befindet sich an einem abgelegenen weißen Sandstrand, wo die sanften Hügel Andalusiens auf das Meer treffen. In angenehmem Klima und inmitten der erdenden Natur wartet hier ein neuer Rückzugsort für Familien, Freunde und Paare. Der Infinity-Pool bietet eine atemberaubende Aussicht über die spanische Küste bis nach Afrika, während im hauseigenen Restaurant To Kima den ganzen Tag über kleine Gerichte serviert werden.

Son Net

Im Mallorca-Hotel öffnet dieses Jahr ein brandneues Spa mit mehreren Thermalbecken. © Son Net ×

Majestätisch thront das Son Net auf einem Hügel in den Ausläufern des Tramuntana-Gebirges und blickt ins Tal von Puigpunyent. Inmitten der Natur - und doch nur zwanzig Autominuten von Palma entfernt – befindet sich das historische Anwesen aus dem 17. Jahrhundert. Der Klassiker unter Mallorcas Boutique-Hotels wird dieses Jahr ebenfalls seinen ersten ganzen Sommer durchleben. Dieses Jahr kommt das brandneue Spa dazu, das über fünf Behandlungsräume, mehrere Thermalbecken, ein überdachtes Salzwasserbad und einen Fitnessraum verfügt.

Italien

La Palma

Elegantes Haus im Herzen von Capri. © La Palma ×

Das Hotel La Palma auf Capri startet ab April in seine erste volle Sommersaison. Das Gebäude wurde 1822 als erstes Hotel auf Capri erbaut und vom Innenarchitekten Francis Sultana neu gestaltet. Nur wenige Schritte von der berühmten Piazzetta entfernt, ist man hier mitten im Geschehen der bunten Insel. Mit drei Restaurants wie dem Gennaro’s von Sternekoch Gennaro Esposito und der coolen Rooftop Bar Biancha’s und einer atemberaubenden Poolterrasse mit Blick auf die Boutiquen der Via Vittorio Emanuele ist Hotel La Palma der neue Hotspot für alle Dolce Vita-Fans.

Griechenland

One&Only Kéa Island

Großzügige Terrasse des One&Only Kéa Island mit Blick auf die tiefblaue Ägäis. © One&Only Kéa Island ×

Es ist das bestgehütete Geheimnis der Kykladen: Nur eine 30-minütige Bootsfahrt von Athen entfernt liegt die noch unbekannte Insel Kéa. Mit nur etwa 2.300 Einwohnern ist dieses unberührte Juwel nicht nur ein beliebter Wochenend-Ausflug für Athener, sondern auch Schauplatz der neuesten One&Only Eröffnung: Ab dem 1. Mai 2024 empfängt das neueste Resort der Marke, One&Only Kéa Island, die ersten Gäste und erweitert so als zweites griechisches Resort das One&Only Ultra-Luxus-Portfolio. One&Only Kéa Island liegt oberhalb einer geschützten Bucht an der Westküste der Insel und verspricht Privatsphäre, Abgeschiedenheit und einen Einblick in die Lebensart der Ägäis.