Hotel des Monats März 2024: One&Only One Za‘abeel

Die Wüstenstadt hat ein spektakuläres neues Hotel: Das One&Only One Za‘abeel öffnete seine Pforten für JLo & Co.

Kaum ein Reiseziel steht so sehr für Luxus wie Dubai. In der Wüstenstadt trifft der märchenhafte Charme des Orients auf moderne Architektur. In den letzten Jahrzehnten sind in Dubai über 200 Wolkenkratzer aus dem Boden geschossen. Mit dem Burj Khalifa steht in der Jetset-Metropole der höchste Wolkenkratzer der Welt. Die Aussichtsplattformen des Gebäudes gehört zu den aufregendsten Touristenattraktionen, genau wie ein Wüstensafari, die künstlich angelegten Traumstrände, die Dubai Mall mit ihren unzähligen Designershops und unglaubliche Themenparks. Aber auch die Hotels der Stadt ziehen Touristen in ihren Bann.

Neue Luxus-Oase für Dubai

Mit der Eröffnung des One&Only One Za‘abeel ist Dubai um ein sehenswertes Hotel reicher. Für das revolutionäre Design des neuesten One&Only Resorts ist das weltberühmte Architekturbüro Nikken Sekkei verantwortlich. Zwei Türme bieten einen spektakulären 360-Grad-Blick auf die Skyline der Metropole. Eine Panorama-Himmelshalle, die 100 Meter über dem Boden schwebt, verbindet die beiden Türme miteinander.

Das One&Only One Za‘abeel in Dubai wurde von Nikken Sekkei entworfen. © One&Only One Za‘abeel / PR ×

Die modernen Zimmer und Suiten des Ultraluxusresorts hat Jean-Michel Gathy von Denniston gestaltet. Als Inspiration dienten ihm die Sanddünen Dubais, die sich in subtilen Erdtönen finden. Die lichtdurchfluteten Innenräume wirken beruhigend, reichhaltige Strukturdetails sind geschmackvolle Stilmittel für das gewisse Etwas.

Die minimalisitische Farbpalette der modernen Zimmer harmoniert mit ausgewählten Kunstwerken. Die raumhohen Fenster setzen die Skyline Dubais perfekt in Szene. © One&Only One Za‘abeel / PR ×

Kulinarisch will das One&Only One Za‘abeel, das keine zehn Kilometer vom Flughafen und nur 5,6 Kilometer von der Dubai Mall entfernt ist, neue Maßstäbe setzen. Eine Reihe von erstklassigen Restaurants und Bars widmen sich Köstlichkeiten aus Argentinien, Indonesien und Nahost.

Popsängerin Jennifer Lopez gab beim Opening ihre größten Hits zum Besten. © One&Only One Za’abeel / PR ×

Vom sensationellen Angebot des Luxushotels überzeugten sich beim großen Opening Mitte Februar Schauspieler Idris Elba und Modelikone Naomi Campbell. Als Überraschung gab es einen Auftritt von Jennifer Lopez, die begleitet von DJ Mark Ronson spontan für Unterhaltung sorgte und für ihr improvisiertes Medley umjubelt wurde. Man kann sagen: Es war ein würdiger Auftakt.