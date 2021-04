Schroffe Felsküsten, türkisblaues Wasser, ganzjährig milde Temperaturen sowie eine kurze Anreise machen Malta Gozo und Comino zu einem der beliebtesten Tauchspots im Mittelmeer.

Vor der Küste garantieren der steinige Meeresgrund und die fehlenden Gezeiten eine ausgezeichnete Unterwassersicht: Tauchanfänger wie auch Profis erfreuen sich an der vielfältigen Flora und Fauna, an den intakten Riffen, dunklen Höhlen und archäologischen Schiffwracks. Das Inseltrio gehört damit zu den interessantesten Spots für Tauchgänge im Mittelmeer.

© viewingmalta.com ×

100€ Gutschein für TaucherInnen

Um den Tauchtourismus auf den maltesischen Inseln in diesem Jahr zu unterstützen, hat die Malta Tourism Authority 750.000 Euro bereitgestellt. Neugierige und erfahrene Freunde des Tauchsports erhalten Gutscheine im Wert von je 100 Euro, die in lizenzierten Tauchschulen vor Ort eingelöst werden können.

Interessierte, die zwischen dem 1. Juni und dem 31. Dezember 2021 einen Aufenthalt auf Malta gebucht haben und vor den maltesischen Küsten tauchen möchten, können ab sofort unter https://bit.ly/divingscheme einen Antrag für den Gutschein stellen. Für die Bewerbung müssen ein Lichtbildausweis sowie ein Nachweis der Flugbuchung nach und ab Malta vorliegen. Sobald der Gutschein bewilligt ist, wird dieser unkompliziert per Mail an den Teilnehmenden versandt.

© viewingmalta.com ×

Malta öffnet Grenzen am 1. Juni

Malta hat angekündigt, dass das Land 1. Juni 2021 wieder für den Tourismus geöffnet wird. Je weiter die Impfprogramme in Malta und im Ausland fortschreiten, desto wahrscheinlicher wird die Möglichkeit von risikoarmen Reisen. Malta selbst ist bei der Impfquote den meisten Ländern weit voraus, ein Neustart des Tourismus im Juni wird daher als machbar erachtet.

© Martin Strmiska ×

Was macht Malta so besonders?

Malta ist ein Archipel im zentralen Mittelmeer. Er besteht aus drei Hauptinseln – Malta, Comino und Gozo. Malta ist bekannt für seine über 7.000 Jahre alte Geschichte, Kultur und Tempel und beherbergt drei UNESCO-Welterbestätten. Zusätzlich zu seinen Festungen, megalithischen Tempeln und Grabkammern ist Malta mit fast 3.000 Sonnenstunden im Jahr gesegnet. Englisch ist die zweite Landessprache auf den Inseln, und Malta ist Teil der EU; Valletta ist die kleinste Hauptstadt in Europa. Der Archipel ist berühmt für seine Tauchspots, die Liebhaber aus der ganzen Welt anziehen. Malta ist ab Wien in etwas mehr als zwei Flugstunden zu erreichen.

© viewingmalta.com ×

Aktuelle Reisehinweise:

https://www.visitmalta.com/de/covid-19

Weiter Informationen finden Sie unter:

www.malta.reise

www.visitmalta.com

www.visitgozo.com

www.facebook.com/visitmaltade