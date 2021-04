× Madeira startet neu durch

„Madeira Islands. Genau deins“ - mit diesem Claim startet der Vulkanarchipel im Atlantik neu durch.

Madeira und seine Nachbarinseln sind ein unglaublich vielfältiges Ganzjahres-Reiseziel. Vom sportlichen Wanderer oder Mountainbiker über den Kulturliebhaber bis hin zum sonnenhungrigen Relax-Urlauber: hier kommen alle auf ihre Kosten.

© Francisco Correia ×

Nur vier Flugstunden entfernt

Genau diese Vielfalt soll nun im neuen Markenauftritt Madeiras vermittelt werden. In Zusammenarbeit mit der heimischen Bevölkerung, Experten aus dem Tourismussektor sowie den Touristen selbst wurde die Marke weiterentwickelt. Madeira und die Nachbarinseln Porto Santo, Desertas und Selvagens sind ein naturbelassenes Paradies. Nur rund vier Flugstunden von Österreich entfernt genießt man das ganzjährig milde Klima - dank der Wärme des Golfstroms. Dazu zehn bis elf Stunden Tageslicht, sogar im Winter. Vom weiten Goldstrand der Insel Porto Santo, über Lavaschwimmbäder und mächtige Berge vulkanischen Ursprungs, bis hin zum Hochmoor von Paul da Serra gibt es zahlreiche Landschaften zu erkunden. Die Blumeninsel lockt nicht nur Naturliebhaber an, sondern auch Sportler, die ihre Abenteuerlust beim Wandern, Klettern oder Surfen stillen. Im angenehm warmen Atlantik begegnen Taucher und Schnorchler Barracudas, Anglerfischen, Delfinen, Rochen und Walen. In der Hauptstadt Funchal werden alte Traditionen gepflegt.

© Madeira Promotion Bureau ×

Mildes Klima und üppige Natur auf Madeira

Mit einer über 600-jährigen Geschichte, einem reichen kulturellen Erbe, dem milden Klima sowie der üppigen Natur locken Madeira und die Schwesterinsel Porto Santo bereits seit über 200 Jahren Touristen als sicheres und gastfreundliches Reiseziel. Einst als praktischer Zwischenstopp auf längeren Seefahrten genutzt, gilt die Insel heutzutage als beliebte europäische Urlaubsdestination mit Langstreckencharakter.

© Madeira Promotion Bureau ×

Hier findet man beeindruckende Landschaften, erlebt unterschiedliche Aktivitäten zu Wasser und an Land, und entdeckt kulturelle Einflüsse aus den vergangenen Jahrhunderten - besonders in der Architektur und der Kulinarik.

