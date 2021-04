Mallorca "oben ohne" im Cabrio entdecken

Eine kühle Brise im Haar und die Sonne auf der Haut - nach einem langen Winter voller Entbehrungen träumen viele Österreicherinnen und Österreicher vom Kurzurlaub im Süden. Nun wird das wieder möglich.

Nach langer coronabedingter Pause öffnet der Norden Mallorcas wieder seine Pforten. Dort warten die Farben und Aromen des Mittelmeers auf Bewunderer. Das Son Brull Hotel & Spa nahe Pollença am Fuße des Tramuntana-Gebirges bietet beispielsweise ein Kurzurlaubs-Package an, das ideal für Paare, Freunde oder als Muttertagsgeschenk fungiert. Enthalten sind drei Übernachtungen inklusive Spa-Behandlungen, Dinnerabende und weiteren Extras.

Tour durch Mallorca im Cabrio

Ein solches Extra ist ein kostenloses Miet-Cabrio für die Dauer des Aufenthalts ab Ankunft am Flughafen. So kann man die Insel "oben ohne" durchfahren und so einige Highlights entdecken: Die nahe Serra de Tramuntana gilt als perfekte Spielwiese für Hiker und Biker. Weitläufige Sandstrände und versteckte Buchten sind mit dem Auto in kurzer Zeit erreichbar. Idyllische Küstenstraßen führen durch charmante Bergdörfer, sodass man bei sonnigen 20 Grad den heimischen Winter schnell hinter sich lässt.

© Son Brull Hotel & Spa ×

Landgut für Genießer – das Son Brull Hotel & Spa

Genuss für alle Sinne ist im Son Brull Hotel & Spa vorprogrammiert. Schon bei der Ankunft auf dem imposanten geschichtsträchtigen Anwesen, das von Weinbergen, Olivenbäumen und mediterranen Gärten umgeben ist, atmet man die typischen Aromen der Insel. Die 23 stilvoll eingerichteten Zimmer und vier separaten Villa-Suiten mit eigenem Pool und Garten verlässt man nur ungern, obwohl die Anlage mit unzähligen traumhaften Spots aufwartet: ob zur Siesta am Infinity-Pool, beim Frühstück auf der Terrasse im Schatten der Olivenbäume, zum Dinner im 365, dem besten Bio Restaurant der Insel oder zum Aperitif in der historischen Ölmühle, die heute als Tapas & Cocktail-Bar fungiert.

© Son Brull Hotel & Spa ×

Bio-Restaurant und Spa-Erlebnis

Das Spa mit Innenpool verspricht Entspannung mit Blick auf die Weiten der Natur, dank des Einsatzes von Produkten auf rein natürlicher Basis und aus vorwiegend eigenem Anbau. Ein klarer Bezug zur Destination zeigt sich auch in der Kulinarik: ob leger im Bistro oder fein im Gourmet-Restaurant 365 – welches als bestes Bio-Restaurant der Insel gilt – Zutaten aus dem eigenen Garten oder der nächsten Umgebung geben im ehemaligen Jesuitenkloster den Ton an.

© Son Brull Hotel & Spa ×

Das Son Brull Package zum Saisonstart beinhaltet:

3 Übernachtungen inkl. Frühstück

60 minütige Wellness-Behandlung nach Wahl (eine pro Person)

Flasche Champagner und Obstkorb bei Anreise

À-la-carte-Abendessen

Abendessen mit Degustationsmenü

Cabrio Mietwagen für die Dauer des Aufenthalts ab Flughafen

Buchbar ab 1.500 € für 2 Personen im Doppelzimmer. Die Preise können je nach Buchungszeitraum variieren.

Weitere Informationen und Buchung unter: www.sonbrulll.com/de.