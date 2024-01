Das ist der sicherste Sitzplatz im Flugzeug

Flugzeuge sind grundsätzlich sehr sicher. Trotzdem kann der richtige Sitzplatz im Ernstfall über Leben und Tod entscheiden.

Flugzeuge werden immer sicherer und auch Fliegen im Allgemeinen ist die sicherste aller Transportarten. Das Jahr 2023 war in Sachen Flugsicherheit das zweitsicherste Jahr seit Aufzeichnung. Die Flight Safety Foundation (zu Deutsch: Organisation für Flugsicherheit) wertet Jahr für Jahr die Vor- und Unfälle aus. Auf den 35 Millionen untersuchten Strecken kam es zu 135 Unfällen, fünf tödlichen Unfällen und 105 Toten Passagieren. Der Durchschnitt in den letzten fünf Jahren beläuft sich auf 13 tödliche Unfälle und 300 Tote pro Jahr.

Das mag zwar nach viel klingen, ist aber immer noch dramatisch wenig: Eine Studie der Northwestern University in den USA hat die Todesrate pro einer Milliarde Meilen bei verschiedenen Transportmitteln verglichen. Während bei einer Autoreise pro Milliarde Meilen 7,28 Menschen ums Leben kommen, sind es im Flugzeug nur 0,07. Will man sich jedoch noch sicherer fühlen, kann es auch helfen, den sichersten Sitzplatz im Flugzeug zu wählen.

Die Flugplätze mit der höchsten Überlebensrate

Ein Sitzplatz möglichst weit vorne bietet zwar viele Vorteile wie das schnellere Ein- und Aussteigen. Doch sicher, sind die vordersten Plätze im Flieger nicht unbedingt. Die US-amerikanische Nationalbehörde für Transportsicherheit hat seit 1971 20 Flugzeugunfälle ausgewertet, bei denen es Tote und Überlebende gab. Passagiere und Passagierinnen, die im Flugzeug weit vorne saßen, hatten eine Überlebenschance von 49 Prozent, rund um den Flügel lag die Überlebensrate bei 56 Prozent. Wer im hinteren Drittel Platz nahm, kam sogar auf 69 Prozent:

Überlebensrate in der First & Businessklasse: 49%

Überlebensrate in der Economyklasse & Premium Economyklasse vor dem Flügel: 56%

Überlebensrate in der Economyklasse bei oder direkt nach dem Flügel: 56%

Überlebensrate in der Economyklasse im hinteren Ende des Flugzeugs: 69%

Mittlere Plätze am sichersten

Die US-Luftfahrtbehörde hat diese Ergebnisse in einer weiteren Analyse bestätigt und zusätzlich nachgeforscht, wo in den hinteren Reihen man am besten Platz nehmen sollte. Wenig überraschend: Wer in der Mitte sitzt, mag sich während des Flugs ärgern, im Falle eines Unfalls schützen die menschlichen links und rechts jedoch als Puffer vor Verletzungen. Die Sterblichkeitsrate liegt hier laut der Studie bei nur 28 Prozent. Plätze im mittleren Drittel direkt am Gang schneiden mit 44 Prozent am schlechtesten ab.

Allerdings ist es wichtig nicht zu vergessen, dass es sich hier um Durchschnittswerte handelt. Je nach Unfall kann auch das Gegenteil der Fall sein – 1989 überlebten bei einem Flugzeugabsturz über Sioux City, Iowa, in den USA 184 der 269 Passagiere. Alle von ihnen saßen auf den vorderen Plätzen des Flugzeugs.

So fliegen Sie wirklich sicher

Wer auf Nummer Sicher gehen will, fliegt am besten mit den sichersten Airlines der Welt. Auch folgende Tipps unterstützen die Sicherheit im Flugzeug: