Bevor Sie ins Flugzeug steigen, ist es verlockend, sich am Flughafen mit einem Snack oder Getränk zu versorgen. Schließlich soll die Reise so entspannt wie möglich starten. Doch nicht alles, was am Flughafen angeboten wird, ist eine gute Wahl.

Der Urlaub beginnt oft schon am Flughafen. Die Aufregung steigt, die Koffer sind gepackt, und Sie freuen sich darauf, endlich abzuschalten. Doch während Kleidung und Pässe sorgfältig geplant sind, schenken viele ihrer Verpflegung am Flughafen kaum Beachtung. Verständlich – schließlich sind Flughäfen vollgepackt mit Restaurants, Cafés und Snackständen, die praktisch und oft verführerisch erscheinen. Trotzdem sollten Sie sich zweimal überlegen, was Sie dort essen und trinken. Hier sind 7 Dinge, die Sie am Flughafen besser meiden sollten.

Diese 7 Lebensmittel sollten Sie NIE am Flughafen kaufen

1. Salatbar

Ein knackiger Salat mag nach der gesunden Wahl klingen, aber Vorsicht: Salatbars sind oft Keimfallen. Die Blätter können mit gefährlichen Bakterien wie E. coli oder Salmonellen belastet sein, die auch gründliches Waschen nicht entfernt. Da Flughafengastronomie oft hohe Durchsatzraten hat, bleiben Salate manchmal länger liegen und werden nicht ordnungsgemäß gekühlt. Eine Lebensmittelvergiftung vor einem langen Flug? Kein schöner Start in den Urlaub!

2. Ein massiver Kaffee

Viele von uns greifen reflexartig zum großen Kaffee, vor allem bei Frühflügen. Doch Koffein kann mehr Schaden anrichten, als Sie denken: Es regt nicht nur die Verdauung an, sondern sorgt auch für einen erhöhten Harndrang – keine gute Kombination in der engen Flugzeugtoilette. Hinzu kommen potenzielle Nebenwirkungen wie Nervosität, Schlaflosigkeit oder Kopfschmerzen, die im Flugzeug noch unangenehmer sind. Besser: eine kleine Tasse oder koffeinfreie Alternativen.

3. Salzige Pommes & Brezeln

Pommes und Brezeln sind ein typischer Snack am Flughafen, aber sie sind eine echte Blähungsfalle. Der hohe Salzgehalt fördert nicht nur Durst, sondern auch Wasseransammlungen im Körper, was im Flugzeug für ein unangenehmes Völlegefühl sorgt. In der Kabinenluft, die ohnehin sehr trocken ist, macht der reduzierte Luftdruck das Ganze noch schlimmer, da sich Gase im Körper ausdehnen. Fazit: Lieber leichte, ballaststoffreiche Snacks einpacken.

4. Zuckerreiche Joghurts

Diese kleinen Becher wirken wie die perfekte Wahl, wenn Sie schnell etwas Gesundes zu sich nehmen möchten. Aber Achtung: Viele Joghurts enthalten massenhaft zugesetzten Zucker und künstliche Zusatzstoffe, die den Darm reizen können. Besonders vor einem Flug kann das zu Bauchschmerzen oder Verdauungsproblemen führen. Besser geeignet sind Naturjoghurts, eine Handvoll Nüsse oder Gemüsesticks mit Hummus.

5. Cocktails

Ein Drink am Flughafen ist für viele ein kleines Ritual, um den Urlaub einzuläuten. Doch Alkohol und Fliegen sind keine gute Kombination. Der niedrigere Luftdruck in der Kabine verstärkt die Wirkung von Alkohol – ein Drink fühlt sich schnell wie zwei oder drei an. Das kann nicht nur zu Schwindel führen, sondern auch Ihre Konzentration und den Flüssigkeitshaushalt beeinträchtigen. Wenn Sie nicht darauf verzichten möchten, trinken Sie unbedingt Wasser dazu!

6. Delikatessen-Fleisch

Ein Sandwich mit Aufschnitt sieht harmlos aus, birgt jedoch Risiken. Feinkost-Fleisch wie Schinken oder Salami kann mit Listerien belastet sein, vor allem, wenn es nicht frisch ist. Diese Bakterien können ernsthafte Infektionen verursachen, besonders wenn die Kühlkette nicht eingehalten wurde – etwas, das an Flughäfen häufiger vorkommt. Alternativ wählen Sie besser frisch zubereitete warme Gerichte.

7. Sushi

Sushi am Flughafen klingt luxuriös, ist aber mit Vorsicht zu genießen. Der rohe Fisch kann, wenn er nicht frisch ist oder falsch gelagert wurde, zu einer Lebensmittelvergiftung führen. Hinzu kommt der hohe Salzgehalt der Sojasauce, der Ihren Körper belastet und den Flüssigkeitsverlust im Flugzeug verstärkt. Ein riskanter Snack, der Ihre Reise im schlimmsten Fall ruinieren könnte.