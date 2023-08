× Enthüllt: Dieser Reiseanbieter bietet für nur 14 Euro Luxus-Rabatte an

Sparfüchse haben auf Booking.com einen Spar-Trick enthüllt um für wenig Geld Dauer-Rabatte zu ergattern.

Viele Reiseunternehmen belohnen ihre loyalen Kund:innen mit tollen Angeboten, VIP-Status und zusätzlichen Leistungen - wie zum Beispiel das Austrian Airlines Miles&More Programm mit Zugang zur exklusiven Flughafen-Lounge. Doch für Top-Kund:innen bieten verschiedene Reiseportale sogar oft exklusive Rabatte an.

So sparen Sie bei der nächsten Hotel-Buchung

Wer beim nächsten Hotelaufenthalt sparen will, könnte auf der Hotelbuchungsplattform Booking.com einen besonderen Deal ergattern. Auf der Plattform kann man nämlich mit einem einfachen Trick den höchsten Stammkunden-Status "Genius-Level 3" erreichen. Was einen erwartet? Stolze Rabatte von bis zu 20 Prozent, gratis Frühstück in auserwählten Hotels sowie kostenlose Zimmer-Upgrades.

Um das Level 3 zu erreichen, müssen auf Booking.com allerdings 15 einzelne Hotelaufenthalte innerhalb von 2 Jahren gebucht werden - doch mit einer limitierten Anzahl an Urlaubstagen und nicht allzu viel Reise-Budget ist das für viele nur schwer möglich. Das Schnäppchenportal MyDealz hat daher vor kurzem das Geheimnis gelüftet, wie dieses Level für nur 14 bis 15 Euro erreicht werden kann. Und zwar: Einfache günstige Angebote buchen und letztendlich nicht anreisen.

Laut MyDealz ist das zum Beispiel in Wadi Rum, in Jordanien, möglich. Auf Booking.com werden dort Zelt-Aufenthalte für 1 bis 2 Euro pro Nacht angeboten. Im Bestfall entstehen somit Mini-Kosten von 14 bis 15 Euro. Haben Sie Level 3 einmal erreicht, bleibt der Status dauerhaft bestehen - die Mini-Investition lohnt sich also durchaus um lebenslang Booking-Rabatte abzustauben.

© Getty Images ×

Weitere Spar-Tipps bei Booking.com: