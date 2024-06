× Handgepäck zu klein? So schummeln Sie mehr Kleidung ins Flugzeug

Um Geld zu sparen, entscheiden sich immer mehr Menschen dafür, nur mit Handgepäck zu verreisen. Doch da passt oft nicht alles hinein. Mit einem einfachen Trick können Sie allerdings mehr Kleidung ins Flugzeug schmuggeln - ganz ohne Aufpreis.

Wer nur mit Handgepäck verreist, wird vor harte Entscheidungen gestellt, denn der Platz ist begrenzt. Viele Urlauber:innen werden dann sicher schon einmal vor dem Dilemma gestanden haben, mehr mitnehmen zu wollen, als in den Koffer passt. Gut, wenn man daher ein paar Tricks kennt, wie man doch noch mehr Kleidung an Bord schummeln kann.

Mit dem Kissen-Trick mehr Kleidung ins Flugzeug schummeln

Alles was Sie für diesen Reise-Hack benötigen, ist ein leerer Kissenbezug. Influencer in den sozialen Medien machen es vor: Sie befüllen den Bezug einfach mit ihren Kleidungsstücken und nehmen das Kissen als „Einschlafhilfe“ mit ins Flugzeug. Die meisten Airlines erlauben es nämlich, neben dem eigentlichen Handgepäck noch ein Kopfkissen mitzunehmen. Auch an den Sicherheitskontrollen wird Sie niemand aufhalten, denn Kleidung als Füllmaterial ist weder verboten noch gefährlich. Lediglich Schuhe, Kosmetika und andere Gegenstände sollten Sie wie gewohnt im Handgepäck verstauen.

© Getty Images ×

Alternativ eignet sich auch ein Nackenkissen mit abnehmbarem Bezug. So können Sie problemlos Unterwäsche, Socken, T-Shirts oder Leggings transportieren, ohne für Übergepäck zahlen zu müssen. Informieren Sie sich jedoch am besten vorab bei Ihrer Fluggesellschaft, ob ein Kissen oder ein Nackenhörnchen zulässig sind.

Der Zwiebellook zahlt sich aus

Dieser Trick ist wahrscheinlich nicht sonderlich komfortabel aber er erfüllt seinen Zweck. Um mehr Kleidung ins Flugzeug zu bekommen, ziehen Sie einfach mehrere oder die schwersten Kleidungsstücke an. Auf diese Weise können Sie ganz einfach und unauffällig ein paar extra Pieces mit in den Urlaub nehmen. Im Flugzeug kann die zusätzliche Kleidung natürlich wieder ausgezogen werden.

Platzsparend packen

Um das meiste aus dem Handgepäck herauszuholen, sollten Sie richtig einpacken. Wer seine Kleidung beispielsweise rollt, anstatt sie zu falten, verschwendet nicht nur weniger Platz im Handgepäck, sondern vermeidet auch nervige Knitterfalten.

Sie können zudem auf Vakuumbeutel zurückgreifen, um das Volumen im Koffer zu verringern und mehr Kleidung mitzuführen.