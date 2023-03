Hotel-Check: Hier schläft man besonders gut

Traumdestinationen im wahrsten Sinne des Wortes.

Zum Weltschlaftag stellen wir Ihnen Domizile vor, die sich als perfekte Ruhe-Oasen zum Kräftetanken eignen. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Frei nach Goethes bekanntem Spruch stellen wir Ihnen nachstehend die schönsten Wellness-Oasen unserer Nachbarländer vor, die Körper und Geist gleichermaßen begeistern.

Bitte nicht stören!

Vom Ski-Traumhaus in Saalbach bis hin zur Top-Adresse in den Dolomiten kann sich hier traumhaft vom stressigen Alltag erholen: Ankommen, einchecken und Energie-Batterien aufladen. In dem nachstehenden Resorts sind Entspannung und erholsamer Schlaf garantiert …