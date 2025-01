× Stewardess enthüllt: Diese Pack-Fehler machen wir alle beim Handgepäck

Aufgrund steigender Flugpreise entscheiden sich immer mehr Reisende dazu, nur mit Handgepäck zu reisen, um Kosten zu sparen. Doch dabei schleichen sich oft typische Fehler ein, die Stress und Ärger verursachen. Eine erfahrene Stewardess verrät, welche Packfehler Sie unbedingt vermeiden sollten.

Gegenüber „Business Insider“ hat CiCi, Flugbegleiterin einer großen US-Fluggesellschaft, die häufigsten Packfehler von Passagieren im Handgepäck verraten. Mit ihrer jahrelangen Erfahrung hat sie schon so manche unvorteilhafte Gepäckstrategie gesehen – und weiß, wie Sie Ihre Reise ohne unnötige Probleme beginnen können.

Fehler 1: Zu schwer gepackte Taschen

Einer der häufigsten Fehler: Das Handgepäck ist so voll, dass es kaum zu tragen ist. Sperrige Kleidungsstücke wie Pullis oder Stiefel nehmen wertvollen Platz ein und machen die Tasche unnötig schwer. CiCi berichtet, dass sie regelmäßig Passagiere sieht, die ihr Handgepäck nicht selbst heben können und andere um Hilfe bitten, um es in die Gepäckfächer zu verstauen. Tatsächlich haben viele Fluggesellschaften Richtlinien, die es Flugbegleitern untersagen, das Gepäck der Passagiere anzuheben. Sollte sich eine Flugbegleiterin dabei verletzen, erhält sie in der Regel keine Entschädigung.

Besser so: Packen Sie nur das ein, was Sie selbst problemlos tragen können. Schwere und sperrige Kleidungsstücke wie Jacken oder Pullover sollten Sie während des Fluges tragen. Diese können Sie bei Bedarf ausziehen und bequem verstauen. Auf diese Weise bleibt Ihre Tasche leicht, und Sie sind auf Temperaturwechsel im Flugzeug optimal vorbereitet.

Fehler 2: Wichtige Gegenstände tief im Koffer verstauen

Vielleicht kennen Sie das: Kaum sind Sie im Flugzeug, benötigen Sie Kopfhörer, ein Buch oder Ihr Ladekabel. Doch diese Dinge befinden sich ganz unten im Handgepäck – das große Wühlen beginnt. CiCi betont, dass dies nicht nur für Sie selbst unangenehm ist, sondern auch andere Passagiere behindern und Verzögerungen verursachen kann, wenn Sie während des Einsteigens Ihren Koffer durchwühlen.

Besser so: Packen Sie alle wichtigen Gegenstände griffbereit ein. Eine kleine Außentasche oder die oberste Lage Ihres Koffers sind ideal. So können Sie schnell und ohne Mühe darauf zugreifen und ersparen sich unangenehme Situationen, in denen Sie Ihren halben Koffer ausräumen müssen.

Fehler 3: Flüssigkeitsbehälter können leicht auslaufen

Ein ausgelaufener Flüssigkeitsbehälter im Handgepäck kann für einen denkbar schlechten Start in den Urlaub sorgen. Durch den Druckunterschied in der Flugzeugkabine können Flüssigkeiten wie Shampoo oder Sonnencreme auslaufen. CiCi erklärt, dass viele Passagiere den Einfluss der wechselnden Höhenunterschiede unterschätzen.

Besser so: Drücken Sie vor dem Verschließen die Luft aus Flaschen, um Platz für den Druckausgleich zu schaffen. Verwenden Sie vorzugsweise Schraubverschlüsse, da diese oft dichter sind als Schnappverschlüsse. Um auf Nummer sicher zu gehen, packen Sie Flüssigkeitsbehälter in einem Plastiksackerl – so bleibt Ihre Kleidung im Ernstfall geschützt.

Fehler 4: Keine Snacks mitbringen

CiCi weist darauf hin, dass es immer wieder zu Situationen kommt, in denen Flugbegleiter wegen starker Turbulenzen sitzen bleiben müssen. In solchen Fällen ist es oft nicht möglich, Getränke oder Snacks zu servieren. Zudem haben viele Fluggesellschaften den kostenlosen Snack-Service eingestellt, sodass Getränke und Snacks oft nur käuflich erworben werden können.

Besser so: Bringen Sie Ihre eigenen Snacks mit. CiCi empfiehlt leichte, praktische Snacks wie Nüsse oder Obst. „Ich habe immer Äpfel, Orangen und ein paar Nüsse in meinem Gepäck“, verrät sie. So sind Sie gut versorgt – unabhängig davon, ob es Turbulenzen gibt oder nicht.