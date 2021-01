Unter den Schneeschuhen nur das leise Knirschen des Schnees. Wenn sich der Blick hebt, nichts als glitzernde Schneefelder. Das sind Erlebnisse, die es nur abseits präparierter Pisten gibt – zum Beispiel in der Silberregion Karwendel in Tirol, östlich von Innsbruck. Im Winter gibt es hier regelmäßig Schneeschuh-Wanderungen mit Guides, aber viele Naturräume lassen sich auch ohne Begleitung erobern. Wie zum Beispiel die kleine Familienstrecke am Hochpillberg, die über den ausgeschilderten „Weg der Sinne“, den Hofer- und den Loasweg verläuft. Landschaftlich einmalig, aber etwas anspruchsvoller ist die Tour vom Weerberg am Rande der Skipiste und danach den Höhenweg weiter zur Nonsalm. Auf den prächtigen schneebedeckten Hängen werden trainierte Wanderer mit einer traumhaften Aussicht ins Karwendel belohnt.

Das Beste am Schneeschuhwandern: Jeder der wandern kann, kann auch mit Schneeschuhen wandern. Aber dennoch machen ein wenig Technik und gutes Material alles leichter. Für Einsteiger und Fortgeschrittene bietet die Silberregion Karwendel deshalb am 14. Februar 2021 das Schneeschuh-Testival am Schiestlhof in Weerberg an. Dabei lernt man die Technik und die Region Schritt für Schritt kennen. Leih-Schneeschuhe sind ebenso kostenlos wie geführte Touren und Sicherheitstrainings, sowie Tipps und Tricks von Schneeschuhwanderprofis. Denn auch wenn das Schneeschuhwandern abseits der Skipisten einen unglaublichen Reiz hat, betritt man mitunter sensible oder auch lawinengefährdete Bereiche, weshalb eine gute Planung und einige Verhaltensregeln wichtig sind. Sportartikelhersteller stellen die neuesten Marken und Produkte vor. Denn Schneeschuh ist nicht gleich Schneeschuh. Das optimale Material, die Bindungstype, höhenverstellbare Stöcke und auch die Kleidung entscheiden, wie gut man vorankommt. Mehr Informationen finden Sie unter www.silberregion-karwendel.com