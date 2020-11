Silent Light Kristallbaum ziert die Kärntner Straße

Der Kristallbaum Silent Light von Designer Tord Boontje und Modedesigner Alexander McQueen begeistert seit Jahren die Besucher der Swarovski Kristallwelten in Tirol. Nun verbreitet eine verschneite Wunderwelt winterliche Stimmung im Swarovski Kristallwelten Store auf der Kärntner Straße.

Ganzjährige Winteratmosphäre in Wattens

Die schönsten Naturspektakel sind oft vergänglich und vielleicht gerade deshalb so faszinierend. Tord Boontje und Alexander McQueen hatten ein ganz besonderes Bild im Kopf, als sie den Kristallbaum „Silent Light“ designten. Inmitten einer klirrend kalten Winterlandschaft steht stolz und prächtig ein komplett vereister Baum. 2003 schufen die beiden Künstler den Kristallbaum für ein britisches Museum, danach zog das aus 150.000 Swarovski Kristallen zusammengesetzte Kunstwerk in die Swarovski Kristallwelten nach Tirol. Seit Juli 2020 begeistert es hier die Besucher und befindet sich im tief winterlichem Ambiente der ganzjährig konstant mit Echtschnee berieselten Wunderkammer „Silent Light snowed by Technoalpin".

Einen Blick in diesen neugestalteten Ausstellungsraum gewährt nun auch die winterliche Kunstbühne des Kristallwelten Store Wien: Die dort gezeigte Exposition ist eine verspielte Hommage an die neue Wunderkammer in den Swarovski Kristallwelten in Wattens. Der Unterschied ist, dass die Winterstimmung in Wien weiterhin abhängig vom Wetter ist, während die klirrend kalte Winterlandschaft in Wattens üblicherweise ganzjährig besucht werden kann.

© Swarovski Kristallwelten

Erlebniswelten inmitten der Wiener Innenstadt

Das einzigartige Zusammenspiel von Kunst und Design macht das besondere Einkaufserlebnis im Swarovski Kristallwelten Store Wien aus. Die Kunstbühne zur Kärntner Straße zeigt regelmäßig neue aufsehenerregende Installationen wie den riesigen Frauenkopf der Avantgarde-Designerin Iris van Herpen oder Haute Couture Kreationen von Jean Paul Gaultier. Designer Tord Boontje inszeniert seine Liebe zum Winter seit November 2020 mit einer Winterlandschaft, in deren Zentrum ein zwei Meter hoher Kristallbaum steht. Unzählige Details wie die Tiere des Waldes und der Ice Branch Chandelier schaffen eine Tiefenwirkung, in der sich Passanten wie in einer Märchenlandschaft verlieren.