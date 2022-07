× Sommerfrische mal anders – ein Sprung in das mystische Herz des Wienerwalds

Der Sommerhitze entfliehen, durchatmen und endlich wieder zur Ruhe kommen. Die Kombination aus Kultur, Natur und Kulinarik macht das Stift Heiligenkreuz zum Top-Ausflugsziel im Wienerwald.

Die fast 900 Jahre alte Zisterzienserabtei ist nicht nur ein Anziehungspunkt für Menschen aus aller Welt, sondern auch ein Ort der Kraft und spirituelles Zentrum im Herzen des Wienerwaldes. Denn das Kloster zählt mit rund 200.000 Besucherinnen und Besuchern im Jahr zu den Top-Ausflugszielen Niederösterreichs. Nur 15 Minuten von der Wiener Stadtgrenze und mit eigener Autobahnabfahrt, lässt sich das Ausflugsziel bequem und schnell erreichen.

Kultur erleben

Das Kloster wurde 1133 durch den heiligen Markgrafen Leopold III. aus dem Geschlecht der Babenberger gegründet und besteht seitdem ohne Unterbrechung. Außerdem zählt es zu den größten Klöstern in ganz Europa. Denn die Gemeinschaft besteht mittlerweile aus über 100 Mönchen, die nicht nur als Pfarrer in der Seelsorge wirken, sondern auch die Heiligenkreuzer Hochschule betreiben.

Mit dem interaktiv gestalteten Audio Guide (Besichtigung und Führungen - Stift Heiligenkreuz) lässt sich das Innere des Klosters entdecken und die Mystik des Ortes erfahren – vom romantischen Stiftshof über das Herzstück des Klosters, die Abteikirche, bis zum Brunnenhaus. Gleichzeitig befindet man sich mitten in der Gründungsgeschichte Österreichs, denn im Kapitelsaal befindet sich die Grabstätte des letzten Babenbergers.

Eintauchen in die Musik der Stille

Besonders pflegen die Heiligenkreuzer Zisterzienser das lateinische Chorgebet in gregorianischem Choral. 2008 sind die Mönche mit diesem durch die CDs ‚CHANT‘ sogar weltberühmt geworden.

Der Choral fasziniert, er ist Musik für gläubige und ungläubige Menschen, die sich von ihm anrühren und bewegen lassen. Klingt so der Himmel? Das fragte sich auch Pater Prior Johannes Paul, vor seinem Eintritt in das Kloster. In seinem Buch „Wie der Himmel klingt“ (Wie der Himmel klingt - Eintauchen in die Musik der Stille mit dem Gregorianischen Choral - Klosterladen Heiligenkreuz) zeigt er, was es mit dem Zauber dieser Musik auf sich hat, was die Quelle seiner einzigartigen meditativen Kraft ist und wie diese in unser Leben passt.

Denn an kaum einem anderen Ort der Welt wird der Gregorianische Choral so gepflegt wie in Heiligenkreuz. Das feierliche Chorgebet ist immer öffentlich und Besucher können täglich daran teilnehmen.



Heimische Wirtshauskultur genießen

Für kulinarischen Genuss sorgt der angrenzende Klostergasthof Heiligenkreuz, der seine Gäste mit heimischer Wirtshauskultur, gemütlichen Gaststuben und der berühmten Klostercremeschnitte willkommen heißt. Qualität wird hier großgeschrieben! Denn die Betreiber achten auf saisonale Produkte und regionale Lieferanten. Zudem wird das Wildfleisch aus den umliegenden stiftseigenen Revieren bezogen – eine echte Besonderheit.

In den wärmeren Monaten lädt der große Gastgarten, der zu einem der schönsten in ganz Niederösterreich gewählt wurde, mit Blick auf das Kloster zum Verweilen ein. Ankommen und genießen lautet hier die Devise, und das jeden Tag!

So schmeckt Geschichte – Bio-Klosterprodukte

Mit dem Klosterkürbiskernöl, gerösteten Kürbiskernen und der „Heiligenkreuzer Klosterbrot“ Backmischung erfährt man nicht nur maximalen Genuss, sondern schmeckt die traditionsreiche Geschichte des Klosters. Denn das Stift Heiligenkreuz zählt mit insgesamt 1230 Hektar Ackerfläche zu den ältesten Lebensmittelproduzenten der Welt. Dabei steht ein hoher Anspruch an Nachhaltigkeit und Qualität natürlich im Fokus.

Alle Bio-Eigenprodukte, Souvenir und Geschenkartikel sowie der ein oder andere edle Tropfen aus dem Stiftsweingut Thallern können im Klosterladen erworben werden.

Die Heiligenkreuzer Klosterprodukte gibt es übrigens auch online: www.klosterladen-heiligenkreuz.at

Auf Entdeckungsreise durch den Wienerwald

Nicht umsonst wird das Stift Heiligenkreuz auch das mystische Herz des Wienerwaldes genannt, denn es liegt mitten in den wunderschönen Wäldern des Wienerwaldes und hat somit eine Reihe an wunderschönen Wander- und Radwegen sowie Kraftplätzen, wie die Heiligenkreuzer Lourdesgrotte, zu bieten.

Einer dieser Wege führt auch zum drei Kilometer entfernten Karmel Mayerling, der 1889 in die Geschichte eingegangen ist, als dort wo sich heute die Kirche des Karmelklosters befindet, Kronprinz Rudolf und Mary Vetsera den Tod fanden. Die anfangs verschleierte Tat wurde zu einem ganz besonderen Mythos – ein Besuch, der sich definitiv lohnt!

Erwähnenswert ist die rund 60km lange Klöster-Kaiser-Künstler-Radtour, die direkt in Heiligenkreuz haltmacht und auch am Stiftsweingut Freigut Thallern vorbeiführt.

Unser Tipp: Direkt beim Stift Heiligenkreuz gibt es eine E-Bike Verleihstation von Wanderradl. Einfach E-Bike schnappen und den Wienerwald auf eigene Faust erkunden.

Das Stift Heiligenkreuz erleben – täglich geöffnet!

Weitere Informationen gibt es unter www.stift-heiligenkreuz.at

