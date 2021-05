Ein "JO" für den Sommer 2021

Am 19. Mai ist es soweit: St. Johann in Salzburg öffnet seine Toren und ist bestens vorbereitet.

Die Tourismusregion "JO" freut sich bereits auf die längst fällige Urlaubs- und Ausflugssaison und ist mit 16 Partnerbetrieben und einem umfassenden Sicherheitskonzept perfekt für Familien geeignet. Zu entdecken gibt es viel: eine faszinierende Salzburger Bergwelt, ein riesiges Angebot an Natur-, Wander-, und Radmöglichkeiten, beeindruckende Wasserfälle und vieles mehr.

Wandern und Radeln in St. Johann

© www.MirjaGeh.com ×

In St. Johann in Salzburg kommen Wanderlustige und Radfahrer voll und ganz auf ihre Kosten: Charmante Alm- und Wandergebiete und massive Bergwelten locken Jung und Alt gleichermaßen. Über 1.000 Kilometer markierte Wanderwege, 14 Themenwanderstrecken sowie ein 540 Kilometer langes Radnetz bieten ein riesiges Sport- und Freizeitangebot. Bei den meisten Wander- und Naturfreunden hat sich das Salzburger Gipfelspiel bewährt. Dabei müssen sieben Gipfel an sieben verschiedenen Orten bestiegen werden. An verschiedenen Wegpunkten wird dabei die Geschichte der „Wohlwollenden Königin und ihrer Edelmänner“ erzählt.

Upstream Surfing und Kletterspaß in St. Johann

© www.MirjaGeh.com ×

Ab Juli bietet die Tourismusregion ein neues Erlebnis an: Upstream Surfing in St. Johann. Die neue Trendsportart ist eine Mischung aus Riversurfen und Wakeboarden und benötigt lediglich Schwimmkenntnisse als Voraussetzung. Im Rahmen der "JO Xund & fit" Eventreihe ist dieses neue Highlight sogar kostenlos nutzbar.

Für Kletterlustige eröffnet Ende Juni am Hausberg Hahnbaum der Kletterpark "Joeys Baumparcours". Auf vier verschiedenen Routen und insgesamt 30 Stationen gibt es ausreichend Klettervergnügen für alle Altersgruppen. Auch am beliebten Geisterberg finden Sie "Drachi`s Klettersteig", eine 70 Meter hohe Kletterwand vor, die alpinen Abenteuerspaß für Kinder ab 12 Jahren bietet.

„JoKiWo“ – die mit SICHERHEIT coolste Eventwoche

Ein Sommer in St. Johann ohne die coolste Eventwoche des Landes? Kaum vorstellbar. Mit einem umfassenden Präventionskonzept wird „JoKiWo“ im Zeitraum von 29. August bis 4. September 2021 über die Bühne gehen. Ein Großteil der Aktivitäten findet im Freien statt. Die ersten Programmschwerpunkte stehen mittlerweile fest: Neben einem Ausflug zum Geisterberg findet das Kinderkonzert „Schwanensee“ sowie ein Puppentheater statt. Eine geführte Tour zum neuen „Drachis Klettersteig“ verspricht einen abenteuerlichen Ausflug für alle Kletterfreunde.



Mehr Informationen zur „JoKiWo“ unter: www.josalzburg.com/de/familie/jokiwo



Mehr Informationen zur Region „JO“, St. Johann in Salzburg unter: www.josalzburg.com



Mehr Informationen zum Skigebiet Snow Space Salzburg unter: www.snow-space.com