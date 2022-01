Der oe24 Österreich-Roadtrip

Zugegeben – der gestrige Tag mit den vielen Pistenkilometern im Skigebiet Hochkönig steckt uns noch in den Knochen. Also gehen wir´s heute ganz gemütlich an, nur keinen Stress!

Ausgiebig und lange genießen Anna und ich das gemeinsame Frühstück in unserer großen Ferienwohnung, hier im Landal Resort Maria Alm. Wir beraten, wie wir hier die letzten Stunden noch bestmöglich nützen können, bevor es dann ja schon weitergeht an die Grenze zu Kärnten. Klar, wir könnten noch eine der vielen Winterwanderrouten erkunden, oder uns nochmal mit den Schneeschuhen auf den Weg machen. Aber: heute sind wir ein bisschen faul – und wir stehen dazu.

„Lass uns doch einfach mit der Bahn nochmal rauffahren zu Tom“, schlage ich Anna vor und treffe damit voll ins Schwarze. Denn das Konzept von Toms Almhütte hat uns gestern beide restlos überzeugt. Die Mischung aus stylischer Architektur und urigem Hüttencharme ist echt einzigartig.

© www.edertom.com ×

In den 10er Gondeln der neuen Sonnbergbahn können wir problemlos auch ohne Sportequipment nach oben fahren, um noch einen gemütlichen Abschiedscafé und einen zu genießen. Am frühen Vormittag heißt es dann Abschied nehmen vom Landal Resort Maria Alm, wir brechen auf Richtung Landal Katschberg.

Die Piste direkt vor der Türe

© Landal GreenParks GmbH ×

Gemütliche 1 ½ Stunden dauert die Fahrt nur, und gegen Ende hin wird´s besonders spektakulär. Vom Salzburger Lungau aus geht’s hinauf auf 1.650 Meter – auf die Katschberghöhe. Genau hier verläuft die Grenze zu Kärnten, wobei sich das Landal Katschberg bereits auf kärntnerischer Seite befindet. Als wir dem Navi die letzten 2 Minuten zu unserem Zielort folgen, fühlt es sich an als würden wir gleich direkt auf der Skipiste landen. Denn die zehn Chalets und 72 Ferienwohnungen, die großteils ebenfalls auf einzelne Häuschen verteilt sind, schmiegen sich im wahrsten Sinne des Wortes direkt an einen Schlepplift samt dazugehöriger Piste.

© Landal GreenParks GmbH ×

Besser könnte die Lage also echt nicht sein. Dazu kommt der fantastische, erhabene Blick links und rechts ins Tal. Das macht die Katschberghöhe zu einem ganz besonderen Plätzchen. Vom Balkon unserer Ferienwohnung blicken wir links hinunter nach Salzburg und rechts nach Kärnten, uns gegenüber zum Aineck-Gipfel mit seinen 2.220 Metern.

© Tourismusregion Katschberg-Rennweg ×

Naturrodelbahn am Katschberg

Während wir unsere neue Unterkunft genießen und uns am Balkon die Sonnenstrahlen ins Gesicht scheinen lassen, studieren wir das Entertainmentprogramm des Landal Katschberg.

© Landal GreenParks GmbH ×

Weil in den großen Ferienwohnungen auch viele Familien Urlaub machen, ist das Kinderprogramm im so genannten Bollo Club besonders umfangreich. Aber auch für uns als junges Pärchen wird viel geboten – unter anderem freuen wir uns schon auf den Landal Punsch Stand. Damit wir garantiert nix verpassen laden wir uns nun auch die Landal auf unsere Smartphones (iOS & Android) herunter. Bevor es morgen wieder sportlich wird, soll heute der Spaß nicht zu kurz kommen – also brechen wir noch auf zu einer lustigen Rodelpartie.

© Tourismusregion Katschberg-Rennweg ×

Was für ein Glück, dass gleich hinter dem Landal eine geniale Naturrodelbahn liegt, die sogar mit dem Kärntner Rodelgütesiegel ausgezeichnet ist. Die Rodel können wir uns im Landal Katschberg ausborgen, dann geht es zu Fuß gute 30 Minuten durch den verschneiten Wald hinauf zur Gamskogelhütte. Am Kachelofen der urigen Hütte machen wir es uns kurz zum Aufwärmen gemütlich, ein Glühwein und ein frischer Topfenstrudel dürfen dabei nicht fehlen. Und dann geht’s die 1,5 km lange Rodelbahn wieder nach unten. Anna und ich haben dabei mindestens genauso viel Spaß wie die Kids, die hier ebenfalls unterwegs sind. Ausklingen lassen wir den Tag schließlich noch mit ein paar Längen im Hallenbad hier im Landal, bevor wir dann in unserer Ferienwohnung ein Abendessen zubereiten und den Kamin anheizen.

© Landal GreenParks GmbH ×

