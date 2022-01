Der oe24 Österreich-Roadtrip

Den heutigen Tag auf unserem Roadtrip durch Österreich beginnen wir mal ganz anders als sonst.

Noch bevor wir uns in unserer Ferienwohnung hier im Landal Katschberg ein Frühstück zubereiten, noch bevor die Sonne hinter den Berggipfeln aufgetaucht ist, brechen wir zu einer frühmorgendlichen und tiefverschneiten Wanderung auf.

Wanderung durchs Naturschutzgebiet

Durchs Naturschutzgebiet Gontal führt ein idyllischer Weg bis zur Pritzhütte. Die hat zwar natürlich um diese frühe Uhrzeit noch nicht geöffnet, ein schönes Ziel ist sie für uns aber trotzdem. Die Route beginnt praktischerweise gleich neben dem Landal, und so starten wir die rund zweistündige Wanderung noch vor Sonnenaufgang. Menschenseelenallein stapfen wir durch den Wald, langsam ändert sich die Farbe am Horizont von rosa zu orange, bis schließlich die ersten direkten Sonnenstrahlen den Schnee zum Glitzern bringen.

Einerseits dient uns diese Morgentour gleich als perfektes Aufwärmen für den restlichen Tag auf den Pisten. Andererseits wollen wir uns das Frühstück heute so richtig verdienen. Nach gut zwei Stunden sind wir wieder zurück im Landal, nehmen uns gleich von der Rezeption das vorbestellte, frische Gebäck mit und lassen es uns in der Ferienwohnung schmecken. Die Verlockung ist zwar groß, dass wir uns anschließend auf ein kurzes Nickerchen hinlegen – was aber echt schade wäre, denn die Pisten rufen bereits.

Mittagessen im Adlerhorst

Besonders verlockend sind die vielen roten Pisten, die auch für Anna als Einsteigerin gut geeignet sind. Wobei sie ja in den letzten Tagen auf unserem Roadtrip schon wieder einiges mehr an Snowboard-Erfahrung gesammelt hat. Direkt neben dem Landal startet der Gamskogelexpress, zur Liftstation sind es exakt drei Minuten. Dies ist unser Einstieg ins Skigebiet Katschberg mit seinen 16 Liftanlagen und 70 Pistenkilometern. Zuerst erkunden wir mal „unsere“ Seite: also jenen Hang am Tschaneck, an dem das Landal liegt.

Nach einigen genussvollen Abfahrten geht’s über den Verbindungsweg hinüber auf die andere Seite: das Aineck mit seinen breiten Pisten. Von der Bergstation brettern wir einmal bis ins Tal drüben nach St. Margarethen im Lungau, also auf die Salzburger Seite. Und dann wird´s auch schon höchste Zeit für ein spätes Mittagessen im Adlerhorst, ganz oben am Aineck auf 2.220 Metern.

Von der Piste in den Pool

Als wir am späten Nachmittag etwas durchgefroren ins Landal zurückkommen ist klar: auch heute ist Aufwärmen im Hallenbad angesagt. Außerdem ist es nach der morgendlichen Wanderung und den vielen Abfahrten jetzt höchste Zeit für Entspannung. Kein Wunder, dass wir auf den Liegen neben dem Pool genüsslich eindösen, und gerade erst rechtzeitig zum Abendessen wieder aufwachen. Heute wird aber nicht selbst in der Ferienwohnung gekocht, wir spazieren die paar Meter rüber ins „Stamperl“. Hier werden nicht nur Pizza, Pasta und Burger serviert, seit ein paar Jahren wird hier sogar ein eigenes Bier gebraut. Angeblich handelt es sich beim „Katschbeer“ um die höchstgelegene Brauerei Österreichs. Fest steht jedenfalls – es schmeckt uns, und wir genießen einen höchst kulinarischen Abend am Katschberg.

