Die 29. Ausgabe des Singapore Food Festivals bietet eine breite Palette gastronomischer Erlebnisse. Von Workshops und Touren über ein Festivaldorf und exklusive Gerichte bis hin zu Masterclasses mit Köchen aus der Region.

Das Singapore Food Festival kehrt vom 24. August bis zum 11. September 2022 unter dem Motto „Real Foodies Only“ zurück. Die 29. Ausgabe des Festivals bietet ein facettenreiches Angebot an gastronomischen Erlebnissen in der Löwenstadt, darunter ein Festivaldorf sowie eine Reihe an Workshops, Touren und exklusiven Menüs in Partnerrestaurants. Insgesamt wartet das Food Festival mit über 70 kulinarischen Erlebnissen auf.

Workshops und Touren laden zum Mitmachen ein

Foodies, die gerne selbst aktiv werden, können sich auf eine Reihe von Workshops freuen. Beispielsweise erlernen sie von Jeya Seelan, dem Inhaber des in dritter Generation geführten Familienunternehmens Jeya Spices, die Kunst des Gewürzmischens. Auch Nut Culture und die Brass Lion Distillery gewähren einen exklusiven Blick hinter die Kulissen und zeigen, was den Singapore Dry Gin ausmacht.



Die Veranstalter des Food Festivals haben sich darüber hinaus mit Airbnb Experiences zusammengetan. Gemeinsam bieten sie drei immersive Workshops an – Kaffeefans beispielsweise können lernen, wie sie aus lokal gerösteten Kaffeebohnen einen Cold Brew zubereiten.

Leckeres Essen mit „Twist“ im Festivaldorf

Das Festivaldorf wird zwischen dem 31. August und 11. September 2022 über 25 kulinarische Marken im Bayfront Event Space zusammenbringen. Hier können Besucher leckere Gerichte mit „Twist“ kosten, darunter Speisen von Jelebu Dry Laksa, die ihrem Signature-Gericht mit Boston Lobster und Tigergarnelen eine neue Note verleihen.

© Singapore Tourism Board ×

Das Food Festival virtuell erleben

Auch Foodies, die nicht vor Ort in Singapur sind, können das Festival besuchen. In neun kostenfreien virtuellen Masterclasses können Interessierte aus der heimischen Küche heraus zusammen mit den größten kulinarischen Talenten Asiens kochen. Unter anderem werden „Asia‘s Best Pastry Chef 2022“ Maira Yeo von Sternerestaurant Cloudstreet und Chefkoch Justin Lee von der JL Dessert Bar in Seoul eine Masterclass anbieten und Teilnehmenden Tipps und Tricks an die Hand geben.

Umfangreiches Rahmenprogramm rundet Festivalangebot ab

Das Food Festival bietet ein umfangreiches Rahmenprogramm für die Festivalbesucher. Dazu gehören das Singapore Vegan Festival und die Feed9Billion Singapore Restaurant Week; beide stellen nachhaltige, gesunde Alternativen zu alltäglichen Speisen sowie kreative Innovationen.