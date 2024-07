× Honeymoon-Ziele: Schönste Plätze für die Flitterwochen

Der Sommer ist nicht nur Hochsaison für Urlaubsreisen, sondern auch für Ja-Sager. Und für viele Paare geht es gleich anschließend ab in die Flitterwochen. Wir kennen die romantischsten und schönsten Flecken der Erde für Honeymooners.

Destination Weddings erfreuen sich steigender Beliebtheit. Viele Paare wollen den schönsten Tag in der Ferne feiern. Am Sandstrand, unter Palmen oder mit Ausblick auf außergewöhnliche Naturlandschaften. Wir stellen einzigartige Hochzeits-und Flitterwochen-Locations vor.

Bali-Traumziel Ubud

© Getty Images ×

Das kulturelle Herz Balis bietet Paaren eine Oase der Ruhe. Eingebettet in üppige Regenwälder ist Ubud der perfekte Ort für eine entspannte Auszeit und kulturelle Entdeckungen. Von einer traditionellen balinesischen Massage über einen Besuch im Affenwald bis hin zum Sonnenuntergang vor der Kulisse der beeindruckenden Tempel. Wer die stressige Vorbereitung der Hochzeit und den Alltag hinter sich lassen möchte, findet mit der Stadt im Hochland Balis das ideale Reiseziel für unvergessliche Momente zu zweit.

Big Five in Namibia

© Getty Images ×

Das Land in Westafrika überzeugt mit eindrucksvollen Tiererlebnissen und einer enormen Vielfalt. Menschenleere Weiten und karge Dünenlandschaften finden sich hier ebenso wie tropische Naturparadiese und die moderne Hauptstadt Windhoek. Wer der wilden Tierwelt ganz nahekommen möchte, ist hier genau richtig. Der Etosha Nationalpark ist ein absolutes Muss für Naturbegeisterte. Begegnungen mit den „Big Five“ sowie der einzigartige Sternenhimmel bleiben Paaren definitiv in Erinnerung.

Romantik-Hotspot Amalfiküste

© Getty Images ×

Die italienische Amalfiküste ist ein Hotspot für Romantiker und bekannt für ihre spektakulären Küstenlandschaften, malerischen Dörfer und für köstliche Kulinarik. Die steilen Klippen und das türkisfarbene Meer des Küstenabschnitts in Kampanien bilden eine atemberaubende Kulisse für eine romantische Auszeit zu zweit. Bei einer Bootsfahrt entlang der Küste erkunden Paare die Region von Ihrer schönsten Seite und erspähen einsame Buchten. Historische und charmante Städte laden zu einem stimmungsvollen Dinner mit Blick auf das Meer ein.

Pittoreske Niederlande

© Getty Images ×

Als einen Mix aus Kultur und Natur bieten sich die Niederlande mit malerischen Landschaften und pittoresken Städten ideal für Honeymooner an. Romantik pur verspricht zum Beispiel eine Grachtenfahrt in der Hauptstadt Amsterdam, ein Spaziergang durch die farbenprächtigen Tulpenfelder in Keukenhof oder ein Besuch der historischen Windmühlen von Kinderdijk. Besonders empfehlenswert ist auch ein Besuch der bezaubernden Stadt Giethoorn, die auch als das „Venedig des Nordens“ bekannt ist und mit charmanten Cafés auf Gäste wartet.

Schönste Sunsets auf Santorin

© Getty Images ×

Bekannt für die schneeweißen Häuser mit blauem Kuppeldach lässt die Kykladeninsel Santorin Romantikerherzen höherschlagen.

Von der Inselhauptstadt Firá über die Ausgrabungsstätte von Akrotiri bis hin zu entspannten Strandspaziergängen in Oía im Norden der Insel, hält Santorin einiges für Honeymooner bereit. Farbenprächtige Sonnenuntergänge versprühen eine besondere Atmosphäre inklusive Gänsehautmomente und machen die Insel zum Traumreiseziel für Paare.

Andalusische Nächte

© Getty Images ×

Die Region im Süden Spaniens ist ein wahres Honeymoon-Paradies für Paare, die Geschichte, Kultur und atemberaubende Landschaften schätzen.

Ein Besuch der maurischen Paläste der Alhambra in Granada sowie der weißen Pueblos Blancos in den Bergen beeindruckt regelmäßig Reisende. Besonders romantisch ist auch ein Strandspaziergang an der Costa del Sol. Zwischen Flamenco-Musik und köstlichen Tapas versprechen auch die historischen Städte Sevilla und Córdoba eine ausgelassene Stimmung und unvergessliche Urlaubsmomente.

Paradiesische Malediven

© Getty Images ×

Der ungeschlagene Klassiker unter den Honeymoon-Reisezielen sind die Malediven und das nicht ohne Grund: Kaum irgendwo sonst auf der Welt gibt es so pudrig-weiße Strände und ein türkisblaues Meer wie hier. Fast 1.200 Eilande und 26 ringförmige Atolle umfasst die Inselgruppe. Wer auf der Suche nach entspannter Zweisamkeit ist, findet mit den Malediven ein Paradies in einsamer Ruhe. Sonne tanken am Strand, ein Spaziergang über die kleine Insel oder ein Schnorchel- oder Tauchausflug gehören hier zur Tagesordnung. Tipp: Viele Inseln des Archipels bieten extra Angebote für Hochzeitsreisende.

Dauerbrenner Venedig

© Getty Images ×

Der ungeschlagene Klassiker in Sachen Honeymoon ist mit Sicherheit die Lagunenstadt Venedig. Hier finden sich traumhafte Hotels für die Flitterwochen (wie beispielsweise das Cipriani, das vom Markusplatz mit dem hoteleigenen Boot ereichbar ist), herrliche Architektur und viele kleine Gassen für Entdeckungen, Hand in Hand...