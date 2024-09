Panoramastraßen: Die schönsten Roadtrips der Welt

Freiheit auf endlosen Straßen: Auf Roadtrip-Fans warten weltweit atemberaubende Panoramastraßen. Dabei geht es beispielsweise an Gletschern in Kanada vorbei, auf die Spuren australischer Geschichte oder durch üppige Regenwälder auf Hawaii.

Ein Roadtrip ist mehr als eine Autoreise auf spektakulären Straßen. Er ist ein Lebensgefühl gemäß dem Motto „der Weg ist das Ziel“. Dabei muss es nicht immer die berühmte Route 66 in den USA sein. In aller Welt finden sich Panoramastraßen entlang traumhafter Küsten, mit kühnen Serpentinen und traumhaften Aussichten. Einfach einsteigen, anschnallen und losfahren, denn der Mietwagen-Experte Sunny Cars stellt nachstehend sieben großartige Roadtrips vor.



Kanada: Hochgebirgsroute

Traumstraße in der kanadischen Provinz Alberta. © Getty Images ×

Der 230 Kilometer lange Icefields Parkway führt an 25 Gletschern und sieben Eisfeldern vorbei, was dieser Panoramastraße ihren unverwechselbaren Namen verleiht. Diese von Bergen gesäumte Strecke verbindet die Nationalparks Jasper und Banff. Sie führt Urlauberinnen und Urlauber parallel zur kontinentalen Wasserscheide, vorbei an majestätischen Bergen, türkisblauen Seen und Wasserfällen. Ein weiteres Highlight der Route: die vielfältige Tierwelt mit Schafen, Elchen und Kojoten. Dank leichter Steigungen und überwiegend gerader Fahrstrecke eignet sich diese Panoramastraße ideal, um bei einer entspannten Fahrt die Umgebung kennenzulernen.

Australien: Küstenstraße

Malerische Küstenstraße im australischen Bundesstaat Victoria. © Getty Images ×

Die Great Ocean Road, 1919 zu Ehren der gefallenen Soldaten des Ersten Weltkriegs erbaut, gilt heute als größte Gedenkstätte der Welt. Diese 250 Kilometer lange Küstenstraße führt von Melbourne durch den üppigen Regenwald zu bedeutenden UNESCO Weltkulturerbestätten wie Budj Bim im Südwesten des Bundesstaats. Auf der Reise locken nicht nur atemberaubende Landschaften, sondern auch die weltberühmte Felsformation „Zwölf Apostel“. Der Weg bietet beeindruckende Ausblicke auf den Ozean mit seinen weitläufigen Sandstränden an steilen Klippen – ein wahres Paradies für Surffans. Wer mehr Zeit mitbringt, erkundet die Gegend über den Great Ocean Walk. Mit etwas Glück zeigen sich dabei wilde Kängurus.

Norwegen: Von Brücke zu Brücke

Spektakuläre Brücken und atemberaubende Naturlandschaft in Norwegen. © Getty Images ×

Obwohl die Atlantikstraße mit nur acht Kilometer zu den kurzen Panoramastraßen zählt, lohnt sich die Fahrt aufgrund der beeindruckenden Natur. Sie verläuft im Norden Norwegens und verbindet die idyllische Inselkommune Averøy mit Eide auf dem norwegischen Festland. Auf ihrem Weg über acht Brücken, darunter die bekannte Storseisund-Brücke, führt sie vorbei an kleinen Inseln, Fjorden und den umliegenden Bergen. Auch für Angelbegeisterte hat die Strecke einiges zu bieten: Bei ruhigem Gewässer lassen sich hier Dorsche, Seelachs und Makrelen fangen. Hin und wieder beobachten Urlauberinnen und Urlauber entlang der Küste sogar Wale oder Seehunde.

Neuseeland: Berge und Fjorde

Von Te Anau zum Milford Sound führt die neuseeländische Prachtstraße. © Getty Images ×

Auf 120 Kilometern bietet die Milford Road eine beeindruckende Reise durch die Vielfalt des Fjordlandes. Reisende erwarten beeindruckende Felswände, Regenwälder, majestätische Gebirge und Wasserfälle sowie atemberaubende Ausblicke auf den Fjord. Diese Panoramastraße, auch als State Highway 94 bekannt, führt von Te Anau zum Milford Sound Piopiotahi. Ein besonderes Highlight: die „Avenue of the disappearing Mountain“, bei der eine optische Täuschung dazu führt, dass der sich nähernde Berg scheinbar immer kleiner aussieht. Die Strecke verbindet zahlreiche Aussichtspunkte und eignet sich zum Entdecken der faszinierenden Landschaften von Neuseeland.

Südafrika: Natur und Kulinarik

Eine der beliebtesten Straßen in Südafrika von Kapstadt nach Port Elizabeth. © Getty Images ×

Die Garden Route erstreckt sich über 204 Kilometer entlang der Nationalstraße N2 in Südafrika. Dabei verbindet sie Mossel Bay mit dem Tsitsikamma Nationalpark. Dank der zahlreichen Nationalparks entlang der Strecke zählt die Garden Route zu den beliebtesten Roadtripzielen bei Autoreisenden. Zu den Höhepunkten der Route gehören der Wilderness Beach mit seiner scheinbar endlosen Länge sowie die charmante Lagunenstadt Knysna mit zahlreichen kulinarischen Köstlichkeiten, darunter regional gezüchtete Austern.

Hawaii: Serpentinen

An der Nordküste von Maui verläuft die traumhafte Panoramastraße. © Getty Images ×

Interessante Einblicke in die Landschaft von Maui gibt es auf dem Hana Highway, der sich über 103 Kilometer durch die wilde Schönheit Hawaiis schlängelt. Von Kahului aus führt die Strecke mit einer ganzen Reihe von Haarnadelkurven entlang der Nordostküste bis zum kleinen Ort Hana. Auf diesem Weg durchstreifen Reisende üppige Regenwälder, überqueren kleine Brücken und passieren atemberaubende Wasserfälle.

Frankreich: Alpenroute

Die Route des Grandes Alpes führt durch die französischen Alpen. © Getty Images ×

Über 20 Pässe und knapp 700 kurvenreiche Kilometer erstreckt sich die Route des Grandes Alpes durch die beeindruckende Berglandschaft der französischen Alpen. Diese Panoramastraße führt vorbei an Mittelmeerküsten und über die höchsten Bergpässe Europas.