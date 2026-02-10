Flexibel und mobil: Diese Tablets sind jetzt gefragt auf idealo.at

Tablets sind längst mehr als nur Geräte für Unterhaltung. Ob für Arbeit, Streaming, Reisen oder kreative Projekte – moderne Tablets bieten starke Leistung, brillante Displays und maximale Flexibilität.

Besonders gefragt sind aktuell Modelle, die Mobilität mit Performance verbinden und sich einfach in den Alltag integrieren lassen.

Doch nicht immer muss es das teuerste Modell sein. Im Preisvergleich auf idealo.at finden Sie leistungsstarke Tablets zu besonders attraktiven Preisen. So können Sie verschiedene Modelle, Ausstattungen und Händler schnell vergleichen und das passende Gerät für Ihre Bedürfnisse auswählen.

Wir zeigen Tablets, die aktuell besonders gefragt sind und mit Ausstattung, Leistung und Preis überzeugen.

Leistungsstarke Tablets im Preisvergleich: Diese Modelle sind jetzt gefragt auf idealo.at

Samsung Galaxy Tab A11+ 128GB WiFi grau © idealo.at

Das Samsung Galaxy Tab A11+ überzeugt mit großem 11-Zoll-Display und flüssiger Darstellung dank 90-Hz-Technologie. Mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher eignet es sich ideal für Streaming, Surfen und produktives Arbeiten im Alltag. Das leichte Design sorgt dafür, dass Sie das Tablet bequem unterwegs oder zu Hause nutzen können.

Highlights:

• 11-Zoll-Display mit 1.920 × 1.200 Pixeln

• 90 Hz für flüssige Darstellung

• 6 GB RAM und 128 GB Speicher

• Erweiterbar per microSD

• Ideal für Alltag, Streaming und mobiles Arbeiten

Preis:

ab €189,00 auf idealo.at

Apple iPad (2025) 128GB WiFi Silver © idealo.at

Das Apple iPad (2025) mit 128 GB Speicher überzeugt mit brillantem 10,9-Zoll-Display und starker Performance für Arbeit, Streaming und kreative Anwendungen. Dank iPadOS profitieren Sie von einer intuitiven Bedienung und vielseitigen Funktionen. Das leichte und hochwertige Design macht es zum idealen Begleiter für unterwegs und zu Hause.

Highlights:

• 10,9-Zoll-Display mit 2.360 × 1.640 Pixeln

• 128 GB Speicher für Apps, Medien und Dateien

• Leistungsstark und vielseitig einsetzbar

• Hochwertiges und leichtes Design

• Ideal für Arbeit, Unterhaltung und mobiles Arbeiten

Preis:

ab €333,00 auf idealo.at

Samsung Galaxy Tab S11 12GB/128GB 5G grau © idealo.at

Das Samsung Galaxy Tab S11 überzeugt mit starkem 11-Zoll-Display und flüssiger 120-Hz-Darstellung. Mit 12 GB RAM und 5G-Konnektivität eignet es sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen, mobiles Arbeiten und Streaming in höchster Qualität. Dank moderner Ausstattung und schlankem Design ist es ein leistungsstarker Begleiter für Alltag und Beruf.

Highlights:

• 11-Zoll-Display mit 2.560 × 1.600 Pixeln

• 120 Hz für besonders flüssige Darstellung

• 12 GB RAM und 128 GB Speicher

• 5G für schnelles Internet unterwegs

• Ideal für Arbeit, Streaming und anspruchsvolle Anwendungen

Preis:

ab €571,00 auf idealo.at

Xiaomi Pad 7 8GB/128GB Graphite Grey © idealo.at

Das Xiaomi Pad 7 überzeugt mit großem 11,2-Zoll-Display und besonders flüssiger 144-Hz-Darstellung. Mit 8 GB RAM und 128 GB Speicher bietet es starke Leistung für Streaming, Gaming und produktives Arbeiten. Das moderne Design und die hohe Auflösung sorgen für ein hochwertiges Nutzungserlebnis im Alltag.

Highlights:

• 11,2-Zoll-Display mit 3.200 × 2.136 Pixeln

• 144 Hz für extrem flüssige Darstellung

• 8 GB RAM und 128 GB Speicher

• Hochauflösendes Display für Streaming und Gaming

• Ideal für Unterhaltung und mobiles Arbeiten

Preis:

ab €239,20 auf idealo.at

Lenovo Tab 2025 ZAEL0030SE © idealo.at

Das Lenovo Tab 2025 bietet ein solides 10,1-Zoll-Display und zuverlässige Leistung für alltägliche Anwendungen wie Streaming, Surfen und E-Mails. Mit 4 GB RAM und 64 GB Speicher eignet es sich ideal als günstiges Tablet für zu Hause oder unterwegs. Dank microSD-Slot können Sie den Speicher flexibel erweitern.

Highlights:

• 10,1-Zoll-Display mit 1.920 × 1.200 Pixeln

• 4 GB RAM und 64 GB Speicher

• Speicher per microSD erweiterbar

• Ideal für Streaming, Surfen und Alltag

• Starkes Preis-Leistungs-Verhältnis

Preis:

ab €109,99 auf idealo.at

Warum sich der Preisvergleich auf idealo.at lohnt

Auf idealo.at können Sie Tablets verschiedener Marken und Händler schnell und einfach vergleichen. So finden Sie nicht nur das passende Modell, sondern sichern sich auch den aktuell besten Preis. Egal ob Einsteigergerät oder Premium-Tablet – ein Preisvergleich hilft Ihnen, die richtige Entscheidung zu treffen und gleichzeitig Geld zu sparen.

Fazit: Mit idealo.at das passende Tablet zum besten Preis finden

Ein modernes Tablet bringt mehr Flexibilität in Ihren Alltag – ob für Arbeit, Unterhaltung oder unterwegs. Auf idealo.at lassen sich aktuelle Modelle schnell vergleichen, sodass Sie genau das Tablet finden, das zu Ihren Anforderungen passt. Wir sagen: Ein Preisvergleich lohnt sich, um moderne Technik zum besten verfügbaren Preis zu sichern.

