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Ostertisch perfekt dekoriert: Diese Bestseller machen Ihr Osteressen besonders stilvoll
© idealo.at / KI
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Ostertisch perfekt dekoriert: Diese Bestseller machen Ihr Osteressen besonders stilvoll

31.03.26, 10:19
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Ostern ist mehr als nur ein Feiertag – es ist die perfekte Gelegenheit, Ihren Esstisch in eine stilvolle Frühlingslandschaft zu verwandeln. Gerade beim gemeinsamen Osteressen zählt jedes Detail: Von der passenden Schale bis zur liebevoll gestalteten Figur!

Ein Blick auf den idealo.at Preisvergleich zeigt: Hochwertige Osterdeko ist aktuell stark gefragt – und einige Modelle stechen besonders hervor. 

Eleganter Mittelpunkt: Goebel Osterschale 

Goebel Snow White Sweets for my Sweet 16cm (66845941) 

Goebel Snow White Sweets for my Sweet 16cm (66845941) 

© idealo.at

Die Goebel „Snow White – Sweets for my Sweet“ Schale (16 cm) ist aktuell ab ca. 40,96 € erhältlich.

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Sie überzeugt durch:

• Hochwertiges Porzellan
• Verspieltes, elegantes Design
• Perfekt für Süßigkeiten oder kleine Dekoelemente

Für Sie bedeutet das: Ein stilvoller Blickfang direkt auf dem Tisch.

Hochwertiges Highlight: Goebel Hasenfigur als Osterklassiker 

Goebel Hasenfigur Der Meisterschüler Osterklassiker Ostern 

Goebel Hasenfigur Der Meisterschüler Osterklassiker Ostern 

© idealo.at

Ein echtes Premium-Element ist die Goebel Hasenfigur „Der Meisterschüler“.

Laut Preisvergleich liegt sie aktuell bei ab ca. 128,50 €.

Besonderheiten:

• Handbemalt und hochwertig verarbeitet
• Klassischer Osterstil mit Sammlerwert
• Limitierte Edition

Für Sie heißt das: Eine Dekoration, die über Jahre hinweg begeistert.

Ergänzung für den perfekten Look: Osterkränze

I.GE.A. Pitz Osterkranz 20cm (090274G) 

I.GE.A. Pitz Osterkranz 20cm (090274G) 

© idealo.at

DZ Floristik Türkranz mit Hasen und Ranunkeln Ø35cm (12550) 

DZ Floristik Türkranz mit Hasen und Ranunkeln Ø35cm (12550) 

© idealo.at

DZ Floristik Türkranz mit Hasen und Ranunkeln Ø35cm (12550) 

DZ Floristik Türkranz mit Hasen und Ranunkeln Ø35cm (12550) 

© idealo.at

Auch Osterkränze gehören zu den beliebtesten Deko-Elementen:

I.GE.A. Pitz Osterkranz ab ca. 25 €
DZ Floristik Kranz mit Hasen & Blumen ab ca. 27,95 €

Ideal für:

• Tischmitte
• Fenster oder Eingangsbereich
• Kombination mit anderen Deko-Elementen

Stilvoll servieren: Oster-Teller als Ergänzung 

Villeroy & Boch Annual Easter Edition Jahresteller 2026 

Villeroy & Boch Annual Easter Edition Jahresteller 2026 

© idealo.at

Villeroy & Boch Annual Easter Edition Jahresteller 2026 

Villeroy & Boch Annual Easter Edition Jahresteller 2026 

© idealo.at

Für ein rundes Gesamtbild sorgen passende Teller wie:

• Villeroy & Boch Annual Easter Edition Teller ab ca. 18,69 €

Diese bringen Farbe und Thema direkt auf Ihren gedeckten Tisch.

Fazit: Ihr Ostertisch als echtes Highlight

Die Kombination aus:

• eleganter Goebel Osterschale
• hochwertiger Hasenfigur
• frischen Osterkränzen
• passenden Teller-Designs

macht Ihr Osteressen zu einem echten Erlebnis.

Dank des idealo.at Preisvergleichs finden Sie aktuell besonders attraktive Angebote.

Wenn Sie Ihren Ostertisch stilvoll und hochwertig gestalten möchten, sind diese Produkte die perfekte Wahl für ein gelungenes Fest.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.

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