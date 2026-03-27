Tragbarer Airfryer neu auf dem Markt: Dieser Ninja geht gerade viral

Wenn Sie aktuell auf der Suche nach einer modernen, kompakten Küche-Lösung sind, kommen Sie an diesem Trend kaum vorbei:Die Ninja CRISPi Air Fryer ist gerade stark gefragt und aktuell für 120,00 € auf Amazon erhältlich – mit 34 % Rabatt.

Ein Gerät, das nicht nur viral geht, sondern auch im Alltag überzeugt.

Die Ninja CRISPi ist bewusst kompakt gehalten – ideal für kleinere Küchen oder wenn Sie flexibel bleiben möchten.

Kompakt, vielseitig und sofort einsatzbereit

Ninja CRISPi tragbare Air fryer Heißluftfritteuse, 3,8 l, 4-in-1: Heißluftfrittieren, Braten, Warmhalten, Recrisp, kompakt, 6 Portionen, 2x herausnehmbare Glasbehälter & Deckel, 1700W, Grau FN101EUGY © Amazon

Trotzdem bekommen Sie:

• 3,8 Liter Fassungsvermögen

• Platz für bis zu 6 Portionen

• modernes, platzsparendes Design

Für Sie bedeutet das: Große Möglichkeiten auf kleinem Raum.

4-in-1 Funktion für maximale Flexibilität

Die Air Fryer kann deutlich mehr als nur frittieren:

• Heißluftfrittieren für knusprige Ergebnisse

• Braten für vielseitige Gerichte

• Warmhalten für stressfreie Abläufe

• Recrisp-Funktion für das Aufwärmen ohne Qualitätsverlust

So ersetzen Sie gleich mehrere Küchengeräte durch ein einziges.

Ninja CRISPi tragbare Air fryer Heißluftfritteuse, 3,8 l, 4-in-1: Heißluftfrittieren, Braten, Warmhalten, Recrisp, kompakt, 6 Portionen, 2x herausnehmbare Glasbehälter & Deckel, 1700W, Grau FN101EUGY © Amazon

Ninja CRISPi tragbare Air fryer Heißluftfritteuse, 3,8 l, 4-in-1: Heißluftfrittieren, Braten, Warmhalten, Recrisp, kompakt, 6 Portionen, 2x herausnehmbare Glasbehälter & Deckel, 1700W, Grau FN101EUGY © Amazon

Praktisch im Alltag gedacht

Ein besonderes Highlight sind die herausnehmbaren Glasbehälter mit Deckel.

Diese erleichtern nicht nur die Reinigung, sondern auch das Aufbewahren Ihrer Speisen.

Mit 1700 Watt Leistung ist das Gerät zudem schnell einsatzbereit – perfekt für den Alltag.

Warum dieses Modell gerade so gefragt ist

Die Kombination aus:

• kompakter Bauweise

• vielseitigen Funktionen

• einfacher Handhabung

macht die Ninja CRISPi aktuell zu einem echten Amazon-Bestseller.

Gerade wenn Sie schnell, unkompliziert und dennoch abwechslungsreich kochen möchten, ist dieses Gerät besonders interessant.

Ninja CRISPi tragbare Air fryer Heißluftfritteuse, 3,8 l, 4-in-1: Heißluftfrittieren, Braten, Warmhalten, Recrisp, kompakt, 6 Portionen, 2x herausnehmbare Glasbehälter & Deckel, 1700W, Grau FN101EUGY © Amazon

Fazit: Trendgerät mit echtem Mehrwert

Die Ninja CRISPi Air Fryer ist mehr als nur ein Trend – sie bringt echte Vorteile in Ihre Küche.

Mit 34 % Rabatt auf Amazon wird das Angebot zusätzlich attraktiv.

Ninja CRISPi tragbare Air fryer Heißluftfritteuse, 3,8 l, 4-in-1: Heißluftfrittieren, Braten, Warmhalten, Recrisp, kompakt, 6 Portionen, 2x herausnehmbare Glasbehälter & Deckel, 1700W, Grau FN101EUGY © Amazon

Wenn Sie modernes Kochen einfach und effizient gestalten möchten, sollten Sie sich dieses Gerät genauer ansehen.

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