Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
E-Commerce-Artikel
  1. oe24.at
  2. Shopping
Das neue Samsung Galaxy S26 AI mit 28% Rabatt!
© Amazon / KI
E-Commerce-Artikel
Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Amazon-Deals

Das neue Samsung Galaxy S26 AI mit 28% Rabatt!

26.03.26, 15:52
Teilen

28 % Rabatt – Premium-Smartphone zum AktionspreisDas neue Samsung Galaxy S26 AI Smartphone sorgt aktuell für Aufmerksamkeit – nicht nur wegen seiner Technik, sondern vor allem wegen des Preises. Exklusiv bei Amazon ist das Gerät derzeit mit 28 % Rabatt erhältlich und kostet nur noch 866,22 €. 

Ein Angebot, das vor allem Technikfans und Samsung-Nutzer genauer ansehen sollten.

Leistungsstark, intelligent und zukunftssicher

Samsung Galaxy S26 AI Smartphone mit Galaxy AI, Ohne Vertrag, Handy mit Android, 12 GB RAM, 512 GB Speicher, AP Prozessor, 50 MP, Cobalt Violet, 3 Jahre Herstellergarantie [Exklusiv auf Amazon] 

Samsung Galaxy S26 AI Smartphone mit Galaxy AI, Ohne Vertrag, Handy mit Android, 12 GB RAM, 512 GB Speicher, AP Prozessor, 50 MP, Cobalt Violet, 3 Jahre Herstellergarantie [Exklusiv auf Amazon] 

© Amazon

Mit dem Galaxy S26 AI bringt Samsung ein Smartphone auf den Markt, das auf Leistung und intelligente Funktionen setzt. Die integrierte Galaxy AI unterstützt dich im Alltag, optimiert Prozesse und sorgt für ein flüssiges Nutzungserlebnis.

Lesen Sie auch

Die wichtigsten Daten im Überblick:

  • 12 GB RAM für schnelles Multitasking
  • 512 GB Speicher für umfangreiche Datenmengen
  • Leistungsstarker AP-Prozessor
  • Aktuelles Android-Betriebssystem
  • 3 Jahre Herstellergarantie 

Samsung Galaxy S26 AI Smartphone mit Galaxy AI, Ohne Vertrag, Handy mit Android, 12 GB RAM, 512 GB Speicher, AP Prozessor, 50 MP, Cobalt Violet, 3 Jahre Herstellergarantie [Exklusiv auf Amazon] 

Samsung Galaxy S26 AI Smartphone mit Galaxy AI, Ohne Vertrag, Handy mit Android, 12 GB RAM, 512 GB Speicher, AP Prozessor, 50 MP, Cobalt Violet, 3 Jahre Herstellergarantie [Exklusiv auf Amazon] 

© Amazon

Kamera auf Top-Niveau

Die integrierte 50 MP Kamera liefert klare, detailreiche Aufnahmen. Unterstützt durch künstliche Intelligenz werden Fotos automatisch optimiert, sodass sowohl bei Tageslicht als auch bei schwierigen Lichtverhältnissen überzeugende Ergebnisse entstehen.

Samsung Galaxy S26 AI Smartphone mit Galaxy AI, Ohne Vertrag, Handy mit Android, 12 GB RAM, 512 GB Speicher, AP Prozessor, 50 MP, Cobalt Violet, 3 Jahre Herstellergarantie [Exklusiv auf Amazon] 

Samsung Galaxy S26 AI Smartphone mit Galaxy AI, Ohne Vertrag, Handy mit Android, 12 GB RAM, 512 GB Speicher, AP Prozessor, 50 MP, Cobalt Violet, 3 Jahre Herstellergarantie [Exklusiv auf Amazon] 

© Amazon

Design und Exklusivität

Das Modell in der Farbe Cobalt Violet setzt optisch Akzente und hebt sich von klassischen Smartphone-Farben ab. Zusätzlich handelt es sich um ein exklusives Amazon-Angebot, was die Verfügbarkeit besonders macht.

Ein integriertes Nachhaltigkeitsmerkmal zeigt zudem, dass auch Umweltaspekte berücksichtigt wurden.

spunQ:Image id="674197683"/>

Samsung Galaxy S26 AI Smartphone mit Galaxy AI, Ohne Vertrag, Handy mit Android, 12 GB RAM, 512 GB Speicher, AP Prozessor, 50 MP, Cobalt Violet, 3 Jahre Herstellergarantie [Exklusiv auf Amazon] 

Samsung Galaxy S26 AI Smartphone mit Galaxy AI, Ohne Vertrag, Handy mit Android, 12 GB RAM, 512 GB Speicher, AP Prozessor, 50 MP, Cobalt Violet, 3 Jahre Herstellergarantie [Exklusiv auf Amazon] 

© Amazon

Fazit: Starker Deal mit begrenzter Verfügbarkeit

Das Samsung Galaxy S26 AI kombiniert moderne Technologie, hohe Leistung und intelligente Funktionen mit einem aktuell deutlich reduzierten Preis.

Für alle, die ein leistungsstarkes Smartphone mit großzügigem Speicher und moderner AI-Technologie suchen, ist dieses Angebot eine interessante Gelegenheit.

Der reduzierte Preis von 866,22 € gilt nur für begrenzte Zeit – wer Interesse hat, sollte nicht zu lange warten. 

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen