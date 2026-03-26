Das neue Samsung Galaxy S26 AI mit 28% Rabatt!

28 % Rabatt – Premium-Smartphone zum AktionspreisDas neue Samsung Galaxy S26 AI Smartphone sorgt aktuell für Aufmerksamkeit – nicht nur wegen seiner Technik, sondern vor allem wegen des Preises. Exklusiv bei Amazon ist das Gerät derzeit mit 28 % Rabatt erhältlich und kostet nur noch 866,22 €.
Ein Angebot, das vor allem Technikfans und Samsung-Nutzer genauer ansehen sollten.
Mit dem Galaxy S26 AI bringt Samsung ein Smartphone auf den Markt, das auf Leistung und intelligente Funktionen setzt. Die integrierte Galaxy AI unterstützt dich im Alltag, optimiert Prozesse und sorgt für ein flüssiges Nutzungserlebnis.
Die integrierte 50 MP Kamera liefert klare, detailreiche Aufnahmen. Unterstützt durch künstliche Intelligenz werden Fotos automatisch optimiert, sodass sowohl bei Tageslicht als auch bei schwierigen Lichtverhältnissen überzeugende Ergebnisse entstehen.
Das Modell in der Farbe Cobalt Violet setzt optisch Akzente und hebt sich von klassischen Smartphone-Farben ab. Zusätzlich handelt es sich um ein exklusives Amazon-Angebot, was die Verfügbarkeit besonders macht.
Ein integriertes Nachhaltigkeitsmerkmal zeigt zudem, dass auch Umweltaspekte berücksichtigt wurden.