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Amazon-Bestseller: Mähroboter ohne Begrenzungskabel jetzt 34% reduziert!
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Nur heute auf Amazon

Amazon-Bestseller: Mähroboter ohne Begrenzungskabel jetzt 34% reduziert!

26.03.26, 12:09
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Wenn Sie sich die Gartenarbeit deutlich erleichtern möchten, gibt es aktuell ein besonders spannendes Angebot:Der Navimow i105E Mähroboter ist derzeit für 654,46 € auf Amazon erhältlich – mit 34 % Rabatt. 

Ein moderner Rasenroboter, der ohne Begrenzungskabel auskommt und aktuell zu den Bestsellern zählt. 

Mähen ohne Aufwand – ganz automatisch 

Navimow i105E Mähroboter ohne Begrenzungskabel, Empf. 500 m², Max. 600 m², RTK+Vision Rasenmäher Roboter Testsieger, Igelschutz Rasenroboter, KI Auto Kartierung 

Navimow i105E Mähroboter ohne Begrenzungskabel, Empf. 500 m², Max. 600 m², RTK+Vision Rasenmäher Roboter Testsieger, Igelschutz Rasenroboter, KI Auto Kartierung 

© Amazon

Der große Vorteil:

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Der Navimow mäht Ihren Rasen vollautomatisch, während Sie sich entspannt zurücklehnen können.
Dank moderner Technologie navigiert das Gerät selbstständig durch Ihren Garten – ganz ohne manuelles Eingreifen.
Für Sie bedeutet das: Perfekt gepflegter Rasen ohne Aufwand.

Kein Begrenzungskabel nötig

Im Gegensatz zu vielen klassischen Modellen benötigt dieser Mähroboter kein Begrenzungskabel.
Die Kombination aus RTK-Technologie und Vision-System sorgt dafür, dass der Roboter seine Fläche präzise erkennt und effizient abarbeitet.

Navimow i105E Mähroboter ohne Begrenzungskabel, Empf. 500 m², Max. 600 m², RTK+Vision Rasenmäher Roboter Testsieger, Igelschutz Rasenroboter, KI Auto Kartierung 

Navimow i105E Mähroboter ohne Begrenzungskabel, Empf. 500 m², Max. 600 m², RTK+Vision Rasenmäher Roboter Testsieger, Igelschutz Rasenroboter, KI Auto Kartierung 

© Amazon

Das spart Ihnen:

• aufwendige Installation
• Zeit bei der Einrichtung
• spätere Anpassungen im Garten

Intelligente Technik für bessere Ergebnisse

Navimow i105E Mähroboter ohne Begrenzungskabel, Empf. 500 m², Max. 600 m², RTK+Vision Rasenmäher Roboter Testsieger, Igelschutz Rasenroboter, KI Auto Kartierung 

Navimow i105E Mähroboter ohne Begrenzungskabel, Empf. 500 m², Max. 600 m², RTK+Vision Rasenmäher Roboter Testsieger, Igelschutz Rasenroboter, KI Auto Kartierung 

© Amazon

Der Navimow setzt auf moderne Features:

• KI-gestützte Kartierung Ihres Gartens
• Automatische Routenplanung
• Hinderniserkennung für sicheres Mähen

Zusätzlich sorgt ein integrierter Igelschutz dafür, dass auch kleine Tiere geschützt werden.

Für mittelgroße Gärten ideal

Der Mähroboter ist ausgelegt für:

• empfohlene Fläche: 500 m²
• maximale Fläche: bis zu 600 m²

Damit eignet er sich perfekt für typische Hausgärten.

Warum dieses Modell so gefragt ist

Die Kombination aus kabelloser Installation, smarter Navigation und starker Leistung macht den Navimow zu einem echten Bestseller.
Gerade wenn Sie Wert auf Komfort und moderne Technik legen, ist dieses Modell besonders interessant.

Fazit: Smarter Gartenhelfer mit großem Vorteil

Der Navimow i105E nimmt Ihnen eine der zeitaufwendigsten Gartenarbeiten komplett ab.
Mit 34 % Rabatt auf Amazon wird das Angebot zusätzlich attraktiv.
Wenn Sie Ihren Rasen effizient und ohne Aufwand pflegen möchten, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt zum Zugreifen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.

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