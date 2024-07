"Ein Vorwand zum Buhen" - Djokovic verärgert über Wimbledon-Publikum

xNovak Djokovic, einer der erfolgreichsten Tennisspieler der Geschichte, hat erneut seine Unzufriedenheit mit dem Wimbledon-Publikum zum Ausdruck gebracht.

Während seines Achtelfinalspiels gegen Holger Rune am Montag beschuldigte der serbische Spieler einen Teil der Zuschauer, die Unterstützung für seinen Gegner als Vorwand zum Buhen genutzt zu haben.

Novak Djokovic äußert seinen Unmut

Auf dem Centre Court in Wimbledon begrüßten hunderte Fans die Punkte von Holger Rune und die Fehler von Novak Djokovic mit langgezogenen Rufen wie „Ruuuuuuu-ne“. Djokovic, der das Match souverän mit 6-3, 6-4, 6-2 gewann, empfand das Verhalten des Publikums als respektlos.

unreal from djokovic pic.twitter.com/epilhdWOKh — Oscar Pearson (@oscarjpearson) July 8, 2024

Als der Interviewer Rishi Persad den Serben darauf ansprach, dass die Zuschauer seinen Gegner unterstützten, entgegnete Djokovic, dass mehr dahinter stecke. „Ich weiß, dass sie für Rune gejubelt haben, aber das ist auch ein Vorwand zum Buhen“, sagte er. „Ich bin seit mehr als 20 Jahren auf der Tour. Ich kenne alle Tricks.“

Djokovics Ziel im Fokus

Djokovic strebt an, seinen achten Wimbledon-Titel im Herreneinzel zu gewinnen, was einen gemeinsamen Rekord darstellen würde. Bereits neunmal war er im SW19-Finale (Wimbledon, London, England), aber seine Beziehung zum Publikum war nicht immer harmonisch. Nachdem er 2019 Roger Federer im Finale besiegt hatte, sagte sein ehemaliger Trainer Boris Becker, dass Djokovic mehr Respekt von einem parteiischen Publikum verdiene, das größtenteils auf der Seite seines Gegners stand.

Vorfall in den Vorjahren

Vor zwei Jahren wurde Djokovic ausgebuht, nachdem er den Fans nach seinem Halbfinalsieg gegen den Briten Cameron Norrie einen Kuss zugeworfen hatte. Am Montag zeigte er sich während des Spiels größtenteils unbeeindruckt, obwohl er nach dem Gewinn des zweiten Satzes in Richtung einer Gruppe von Rune-Anhängern starrte und in Richtung der singenden Fans blickte, als er neben dem Mikrofon auf sein Interview wartete. „Ich habe in viel feindseligeren Umgebungen gespielt, glaubt mir – ihr könnt mich nicht berühren“, sagte er. „Allen Fans, die Respekt gezeigt und heute Abend hier geblieben sind, danke ich von Herzen und ich schätze es.“

Reaktionen von Holger Rune

Holger Rune, der 21-jährige Gegner von Djokovic, meinte, es sei klar, was die Fans taten. „Wenn man nicht wusste, was los war, klang es wahrscheinlich wie ‚Buh‘. Aber wenn wir alle wissen, was passiert ist, war es mein Name“, sagte Rune. „Wenn er sich nicht erinnerte, könnte es für ihn wahrscheinlich anders geklungen haben. Ich glaube nicht, dass es einen großen Einfluss auf das Spiel hatte.“

© getty ×

Holger Rune unterlag Novak Djokovic mit 6-3, 6-4 und 6-2.

Rufe in Wimbledon-Turnieren keine Seltenheit

Es ist natürlich nicht das erste Mal, dass der Name eines Sportlers mit gedehnten Vokalen gerufen wird; nicht einmal in diesem Jahr in Wimbledon. Als Sue Barker den Centre Court betrat, um Andy Murray bei seinem emotionalen Abschied am Donnerstag zu interviewen, wurde sie mit Rufen wie „Suuuuuuuuue“ empfangen. Und als Joe Root zu Beginn des Turniers dem Publikum vorgestellt wurde, wurde er mit demselben Ruf begrüßt: „Rooooooooot“.

Ausblick auf das Viertelfinale

Djokovic, der im Viertelfinale auf den australischen Neuntgesetzten Alex de Minaur trifft, schien die lustige Seite der Sache bis zum Ende seines Interviews gesehen zu haben. Er beendete es mit den Worten: „An all jene Leute, die sich entschieden haben, den Spieler (in diesem Fall mich) zu missachten... habt eine gaaaaaanz gute Nacht.“