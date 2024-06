EURO bis Tour de France: Salzburger Privatsender übernimmt Kommando

Nächste Woche wird intensivste der Servus-TV-Geschichte.

Salzburg. Nach dem Siegeszug von Red Bull in der Formel 1 (über 100 GP-Siege, 7 WM-Titel durch Sebastian Vettel und Max Verstappen), im Fußball (Champions-League-Semifinale von RB Leipzig 2020, Serien-Titel von Salzburg plus Europa-League-Halbfinale) und in diversen anderen Sportarten haben die Bullen mit ihrem Haussender ServusTV auch das Kommando bei heimischen Sport-Übertragungen übernommen.

In den kommenden Tagen gerät die Truppe von Sportchef Christian Nehiba an ihre Grenzen.

EURO

Quasi als Vorgeschmack auf den Österreich-Hit am Dienstag (siehe l.) gibt‘s die Achtelfinal-Primetime-Partien Samstag (Deutschland – Dänemark), Sonntag (Spanien – Georgien) und Montag (Portugal – Slowenien) in gewohnter Qualität inklusive Studio mit dem Kult-Expertenduo Steffen Freund & Jan Age Fjörtoft, Analysen usw. Österreich-GP: Quasi über den ganzen Samstag verteilt, kommen Motorsport-Fans auf ihre Rechnung – alle F1-Sessions, plus Top-Rennen der Rahmen-Serien. Das halbe Fahrer-Feld hat sich zu Talks angesagt, und zu den Experten Lauda & Co. gesellt sich noch der ehemalige Haas-Teamchef Günther Steiner, der durch Netflix (Drive to Survive) Kult-Status erlangte.

MotoGP

Kaum zu glauben, dass an diesem Wochenende auch noch der MotoGP-Klassiker in Assen auf ServusTV läuft.

Tour de France

Und am Dienstag auf der Königsetappe über den Col du Galibier steigt der Sender in die Live-Übertragung der Tour de France ein – auch da werden mit Ex-Profi Bernhard Kohl als Insider neue Maßstäbe gesetzt.