Kein Ende bei Real Madrid für Luka Modric. Der gebürtige Kroate verlängert seinen auslaufenden Vertrag und bleibt mindestens bis 2025 bei den Königlichen.

Der kroatische Spielmacher Luka Modric hat seinen auslaufenden Vertrag beim spanischen Meister Real Madrid um ein Jahr bis Saisonende 2025 verlängert. Das gab der Club am Mittwoch bekannt. Modric spielt also mindestens noch eine Saison für die Spanier, bei denen auch ÖFB-Teamspieler David Alaba unter Vertrag steht. In der abgelaufenen Saison hatte der 38-jährige Ex-Weltfußballer seinen sechsten Champions-League-Titel sowie den vierten in der nationalen Liga geholt.

Für Modric geht es munter weiter

Breits 2012 kam der 34- jährige Kicker von Tottenham zu Real Madrid gegen eine Ablöse von stattlichen 35 Millionen Euro. Nun soll er seine 13. Saison für die Madrilenen spielen. Seine langjährige Sportliche Leistung und Hingabe für den Verein bleibt nicht unbelohnt. Zusätzlich zu der Vertragsverlängerung übernimmt Luka Modric die Kapitänsbinde von Nacho Fernandez. Als gebürtiger Kroate könnte der Wunder- Kicker auch noch den 36- Jährigen Marcelo, in dem Ranking der meisten Einsätze im real Dress als ausländischer Spieler einholen.