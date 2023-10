Alaba-Comeback steht fest

Während seine ÖFB-Teamkollegen für den Quali-Kracher gegen Belgien am Freitag (20.45 Uhr/live auf Servus TV) schwitzen, arbeitet Kapitän David Alaba erfolgreich an seinem Real-Comeback. Die Rückkehr des Abwehr-Bosses steht nämlich fest.

Ob der Ausfall von Inter-Mailand-Stürmer Marko Arnautovic oder das dicke Fragezeichen hinter dem Duo Marcel Sabitzer (trainierte am Mittwoch erstmals wieder mit dem Team) und Michael Gregoritsch. Seit Tagen erreichen Teamchef Ralf Rangnick zahlreiche Hiobsbotschaften. Doch der wohl größte Schock war bestimmt das Fernbleiben des ÖFB-Teamkapitäns David Alaba.

Der Real-Madrid-Star ist zwar ins rot-weiß-rote Team einberufen worden, am Montag wurde der 31-Jährige aber aus dem Kader gestrichen, um nach der Länderspielpause wieder voll für die "Königlichen" einsetzbar zu sein. Genau dran arbeitet Alaba nun. Und das ziemlich erfolgreich.

Alaba soll gegen Sevilla wieder auf dem Platz stehen

Endlich Licht am Ende des Tunnels: Denn statt die Liga-Pause zu genießen, steht der ÖFB-Superstar jeden Tag auf dem Trainingsgelände der Biancos und drängt auf sein Comeback. Die spanische Sportzeitung Marca verriet nun sogar den fixen Termin für die Alaba-Rückkehr. Im Kracher gegen Sevilla und Ex-Teamkollegen Sergio Ramos am 21. Oktober (18.30 Uhr) soll der Abwehr-Boss wieder im Real-Trikot auflaufen.

Nicht nur gute Nachrichten für ÖFB-Coach Rangnick, der dadurch am 16. November im letzten Quali-Spiel gegen Estland wieder voll auf seinen Kapitän setzten könnte, sondern auch für Real-Trainer Carlo Ancelotti. Antonio Rudiger ist derzeit nämlich der einzige verfügbare Innenverteidiger bei den Spaniern. Und das wird bis zum El Clasico am 28. Oktober auch so bleiben, denn Nacho ist nach einer Roten Karte für drei Spiele gesperrt.

Dienstag im NBA-Fieber - Freitag bei ÖFB-Party

Gemeinsam mit anderen Real-Kickern gönnte sich der Wiener am Dienstag beim Baskteball-Testspiel zwischen Real Madrid und Dallas Mavericks (127:132) dann doch eine kurze Auszeit. Als großer NBA-Fan wollte sich der 31-Jährige das Spektakel im Madrider WiZink Center nämlich nicht entgehen lassen. Freundin Shalimar Heppner gab via Instagram ein paar Eindrücke. Inklusive verliebtem Selfie mit ihrem David.

Im Kracher gegen Belgien wird der Superstar am Freitag gemeinsam mit Marko Arnautovic und Stefan Posch zwar nicht auf dem

Feld stehen. Als Edelfans drücken die Topstars jedoch von der Seitenlinie die Daumen. Damit sie im Falle eines Sieges die fixe EM-Teilnahme gemeinsam mit dem Nationalteam feiern können.