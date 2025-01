Alaba nach Gänsehaut-Comeback: "Nur auf diesen Moment gewartet"

Das gesamte Jahr 2024 musste David Alaba wegen eines Kreuzbandrisses zuschauen. Doch bei der 4:1-Gala von Real Madrid gegen Las Palmas war es endlich so weit: In der 76. Minute betrat der ÖFB-Kapitän unter tosendem Applaus wieder den Platz – da blieb kein Auge trocken.

Gänsehaut im Bernabéu! Um 17.45 Uhr stand das komplette Stadion, inklusive Ersatzbank, und feierte mit tosendem Applaus: David Alaba ist zurück! Nach 399 Tagen Verletzungspause gab der ÖFB-Star beim 4:1-Heimsieg gegen Las Palmas sein Comeback. Am 17. Dezember 2023 hatte sich Alaba in der LaLiga-Partie gegen Villarreal das Kreuzband im linken Knie gerissen. Es folgten wilde Gerüchte: Saison-Aus? Karriere-Ende? Doch jetzt meldete sich der 32-Jährige eindrucksvoll zurück und sammelte in 16 Minuten die erste Spielpraxis – genau rechtzeitig, um am Mittwoch (21 Uhr, live auf Canal+) im Champions-League-Kracher gegen RB Salzburg vielleicht schon länger auf dem Platz zu stehen.

»Die beste Nachricht von heute«

Auch Doppeltorschütze Kylian Mbappé zeigte sich begeistert: "Unglaublich, ich kannte ihn als Rivalen, es war sehr schwierig, gegen ihn zu spielen. Ich weiß, dass es für ihn schwierig war, weg zu sein, aber wir freuen uns sehr für ihn, er ist ein unglaublicher Kerl und er hat Qualität. Er wird ein wichtiger Spieler für uns sein."

Sowie Dani Ceballos. "Abgesehen vom Sieg ist die beste Nachricht von heute, dass wir Alaba zurückhaben. Noch kann er uns nicht so viel auf dem Platz geben, aber es ist sehr wichtig, dass er da ist. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was es für uns bedeutet, ihn wieder bei uns auf dem Platz zu haben. Er ist ein Leader, ein Spieler, den wir alle sehr schätzen", schwärmte der Mittelfeldspieler.

»Nur auf diesen Moment gewartet«

Nach seinem Gänsehaut-Comeback ließ es sich auch Alaba nicht nehmen, sich persönlich bei den Fans zu bedanken. „Ich bin sehr froh und glücklich. Das letzte Jahr war sehr hart für mich, und sehr lang natürlich. Ich habe jeden Tag hart gearbeitet und nur auf diesen Moment gewartet. Ich möchte allen für ihre Unterstützung danken. Ohne mein Team, ohne die Ärzte, die Physios und die Athletik-Trainer wäre das nicht möglich gewesen. Sie haben mir jeden Tag sehr geholfen, haben jeden Tag hart mit mir zusammen gearbeitet. Danke für alles", strahlte der ÖFB-Star.