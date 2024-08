Arnautovic zeigt seinen Prachtkörper

Marko Arnautovic bleibt auch in dieser Saison bei Inter Mailand, wie die "Gazzetta dello Sport" berichtete. Vor dem Heimspiel gegen Lecce am Samstag (20.45 Uhr)gönnte sich der ÖFB-Star nun eine Auszeit mit seiner Familie am Comer See. Dabei fielen besonders seine Tattoos auf.

Nach wochenlangen Spekulationen über seine Zukunft bei Inter Mailand ist nun klar: Marko Arnautovic wird bleiben. Der ÖFB-Rekordteamspieler hat sich gegenüber seinem Teamkollegen Joaquin Correa durchgesetzt, der die Nerazzurri wohl noch in diesem Sommer verlassen wird. Der 30-jährige Argentinier wird den Club demnach bald verlassen, während Arnautovic einen festen Platz im Kader von Trainer Simone Inzaghi erhält und weiterhin in Mailand spielen wird. Arnie stürmt mit Gott & Opa Zur Feier dieser guten Nachrichten nahm Arnautovic seine Familie mit zum Comer See. Zusammen mit seiner Frau Sarah, den beiden Töchtern Emilia und Alicia sowie gemeinsamen Freunden genoss die Familie Arnautovic einen entspannten Bootsausflug. Auf Instagram präsentierte Sarah Arnautovic beeindruckende Eindrücke des Ausflugs, darunter ein besonders auffälliges Foto von Marko, das seinen tätowierten Oberkörper zeigt. © Instagram Die Tattoos des 35-Jährigen sind mehr als nur Schmuck – sie haben eine tiefere Bedeutung für ihn. In einem früheren Interview erklärte Arnautovic: "Ich mag auch meine Tattoos, trage sie gern. Und sie haben alle eine Bedeutung. Auf dem linken Arm nehme ich Bezug auf Gott. Da steht in kyrillischen Buchstaben ,Bog da me cuva'. Das heißt: Gott beschütze mich. Und auf dem rechten Arm steht ,Marko wird dich nie vergessen'. Das ist für meinen verstorbenen Großvater. Er war für mich sehr, sehr wichtig." Noch keine Einsatzminuten Beim Liga-Auftakt letzte Woche in Genua (2:2) saß Arnautovic 90 Minuten auf der Bank, bei Inter nimmt der 116-fache ÖFB-Teamspieler derzeit den Platz des vierten Stürmers hinter Kapitän Lautaro Martinez, Marcus Thuram sowie Neuzugang Mehdi Taremi ein. Doch die Hoffnung auf Einsatzzeiten lebt: Am Samstag (20:45 Uhr/DAZN) steht das erste Heimspiel gegen Lecce auf dem Programm.