Bestätigt: Marko Arnautovic bleibt bei Inter Mailand

Der Wiener akzeptiert offenbar seine Position als vierter Stürmer beim Meister aus Italien.

Marko Arnautovic erfüllt seinen noch ein Jahr laufenden Vertrag beim italienischen Fußball-Meister Inter Mailand. Dies habe eine Aussprache zwischen dem 35-jährigen Wiener und dem Club ergeben, berichtete am Freitag die Sport-Tageszeitung "Gazzetta dello Sport". Damit sind Wechseldiskussionen offenbar beendet.

Laut Gazzetta akzeptiere Arnautovic seine Rolle als vierter Stürmer. Der ÖFB-Torjäger war in der vergangenen Saison meist nur Ersatz hinter Lautaro Martinez und Marcus Thuram, für die in einer Woche beginnenden Saison haben die Mailänder zudem den iranischen Angreifer Mehdi Taremi (32) verpflichtet. Anfragen aus der Türkei sowie loses Interesse aus Italien habe Arnautovic, der aktuell wegen einer leichten Zerrung pausieren muss, in den vergangenen Wochen abgelehnt.