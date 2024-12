× Hammer-Gerücht: Holt Klopp Arnautovic zu Red Bull?

Wie italienische Medien könnte sich Red Bull ein besonderes Weihnachtsgeschenk machen.

Er ist mit 121 Länderspielen und 39 Toren unser Rekord-Nationalspieler. Jetzt steht Marko Arnautovic wohl vor seiner wichtigsten Entscheidung. Denn mit 35 Jahren will sich Arnie noch einmal den Traum von einer Fußball-Weltmeisterschaft erfüllen. Doch um weiter für ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick im Fokus zu bleiben, braucht Arnautovic vor allem eines: mehr Spielzeit.

Red Bull ist Sponsor vom FC Turin

Genau diese hat der Wiener bei seinem aktuellen Klub Inter Mailand aber nicht. Ein Blick auf transfermarkt.at zeigt: Arnie spielte heuer nur 210 Minuten, erzielte dabei ein Tor. Sein Vertrag beim italienischen Meister läuft im Sommer aus, ein Wechsel im Winter rückt daher immer näher. Wie die italienische Zeitung Tuttosport berichtet ist vor allem Inters Liga-Konkurrent FC Turin heiß auf Arnautovic bietet bei einem kolportierten Gehalt von 2,7 Millionen Euro einen Vertrag bis Juni 2026. an. Der Klub von Ex-ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro wird von Red Bull gesponsert.

Bei den Bullen wäre Arnie 1. Wahl im Sturm

© Getty ×

Der Getränke-Riese wollte den italienischen Klub bereits gänzlich übernehmen, der Deal wurde vorerst aber nicht finalisiert. Gut möglich, dass unter dem neuen "Head of Global"-Soccer das Turin-Thema wieder aktuell wird. Zur Erinnerung: Am 1. Jänner übernimmt Jürgen Klopp den Chef-Posten bei den Bullen. Als verspätetes Weihnachtsgeschenk könnte Klopp Marko Arnautovic nach Turin holen, wo er als Einser-Stürmer die nötigen Spielminuten hätte und in Top-Form zum ÖFB-Team anreisen würde.