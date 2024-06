Lionel Messi spricht offen über das Ende seiner beeindruckenden Fußballkarriere.

Lionel Messi, einer der besten Fußballer aller Zeiten, spricht offen über das Ende seiner glanzvollen Laufbahn. Der argentinische Superstar, der kürzlich in die USA gewechselt ist, gibt Einblicke in seine Gedanken und Zukunftspläne.

"Es wird mein letzter Klub sein."

Miami (USA) - Lionel Messi, 36 Jahre alt, steht kurz vor seinem 37. Geburtstag und blickt auf eine beispiellose Karriere zurück. Im Sommer 2023 wechselte der achtmalige Weltfußballer, der den Großteil seiner Karriere beim FC Barcelona verbrachte, zu Inter Miami in die USA.

Dort plant er, seine Karriere zu beenden, wie er in einem Interview mit ESPN verriet: "Es wird mein letzter Klub sein." Dies ist besonders enttäuschend für seine Fans in Argentinien, die gehofft hatten, dass er seine Karriere in seiner Heimat ausklingen lassen würde.

Messi ist sich bewusst, dass seine Zeit als aktiver Spieler begrenzt ist. "Ich versuche, es zu genießen. Das tue ich jetzt noch mehr, weil ich weiß, dass nicht mehr viel Zeit bleibt", erklärte der 36-Jährige. Er gesteht auch, dass er etwas Angst vor dem Ende seiner Karriere hat: "Ja, da ist ein bisschen Angst, dass es zu Ende geht. Die ist immer da. Ich habe das mein ganzes Leben lang gemacht, ich liebe es, Fußball zu spielen. Ich genieße das Training und den Alltag, die Spiele."

Der Sieg bei der Weltmeisterschaft 2022 hat ihm jedoch geholfen, seine Perspektive zu ändern: "Die Tatsache, dass wir die Weltmeisterschaft gewonnen haben, hat sehr geholfen, die Dinge auf eine andere Art zu sehen. Aber ich versuche, nicht daran zu denken."

Blick in die Zukunft: WM 2026?

Wie lange genau Messi noch spielen wird, bleibt offen. Sein Vertrag bei Inter Miami läuft bis zum 31. Dezember 2025. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass er diesen verlängert und sogar an der Weltmeisterschaft 2026 teilnimmt. Sollte er dies tun, wäre er der erste Spieler, der an sechs Weltmeisterschaften teilgenommen hat.

Messi betont jedoch, dass Rekorde für ihn nicht im Vordergrund stehen: "Ich bin nicht dort, um einen Rekord aufzustellen oder um zu sagen, dass ich bei fünf oder sechs Weltmeisterschaften gespielt habe, nein. Ich habe mir nie viele Gedanken über Rekorde gemacht. Es ist eine tolle Sache, Rekorde zu halten und weiter nach Erfolgen zu streben, aber ich würde nicht zu einer Weltmeisterschaft gehen, nur um zu sagen, dass ich bei sechs dabei war."