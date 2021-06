Dänemark und Belgien haben nach dem Eriksen-Drama in der 10. Minute eine gemeinsame Aktion gestartet.

Das Spiel gegen Belgien ist für Dänemark der erste Auftritt nach den dramatischen Ereignissen um Mittelfeld-Ass Christian Eriksen (29) im Eröffnungsspiel. „Wir werden für Christian spielen“, sagte der ehemalige Bayern-Profi Pierre-Emile Höjbjerg vor der Rückkehr der Dänen in das Stadion, in dem Eriksen am vergangenen Samstag einen Herzstillstand erlitt. Mittlerweile hat das Dänen-Team Entwarnung gegeben: Eriksen geht es wieder besser. Nun erwarten Fußballfans der ganzen Welt im ersten Spiel nach seinem Zusammenbruch einen emotionalen Abend in Kopenhagen vor 25.000 Fans.

Emotionale Szenen bei der Partie Dänemark gegen Belgien. Beide Mannschaften unterbrechen die Partie in der zehnten Minute, um Christian #Eriksen zu applaudieren. #DENBEL #EURO2020pic.twitter.com/lVk2uSDBGH — Deutschlandfunk Sport (@DLF_Sport) June 17, 2021

Spieler und Zuschauer klatschten für Eriksen

Für die 10. Minute des Spiels haben die Stars beider Mannschaften schon im Vorfeld etwas Besonderes angekündigt. Belgien-Star Romelu Lukaku: „Wir werden den Ball ins Aus kicken, um das Spiel kurz zu unterbrechen.“ In der folgenden Minute sollen alle Fans und Spieler im Parken Stadion eine Minute für Eriksen applaudieren.

So kam es auch: In der 10. Minute ging der Ball ins Out. Fans, Spieler und Schiedsrichter applaudierten für Eriksen.

