Hüllenlos! Italien-Fan feiert fast komplett nackt

Italiens Fans zeigten sich nach dem EM-Titel als richtige Feierbiester - eine Fan-Dame sorgte mit einer "Nackt-Aktion" für große Aufmerksamkeit.

Italiens Europameistertitel versetzte eine ganze Nation in Ekstase. Am Sonntag nach dem Elfer-Krimi gegen England waren die Straßen mit tausenden feiernden Fans übersehen. Die "Squadra Azzura" hatten nach dem schnellsten EM-Finaltor der Geschichte (nach 117 Sekunden!) zunächst alle Mühe, schafften es dennoch in Minute 67 durch Leonardo Bonucci zurückzukommen. Die Entscheidung fiel jedoch erst in einem packenden Elfmeterschießen, bei dem sich die Azzuri schließlich mit 3:2 gegen die „Three Lions“ durchsetzen.

Es war dies der erste EM-Titel nach 1968 - das musste natürlich gebührend zelebriert werden. Und so tat man es! Ausgelassene Stmmung weit und breit. So manch einer lebte seine Feierlaune ganz speziell aus. Ein Bild von weiblichen Italien-Fans sorgte für besonders viel Aufmerksamkeit unter den Jubelnden. Nur in eine Italien-Flagge gehüllt und für kurze Zeit auch oben ohne zeigte sich eine "Bellezza" (zu Deustch: Schönheit) aus dem Auto hängend in ihrer vollen Pracht.

Bis in die frühen Morgenstunden wurden die EM-Helden ausgiebig gefeiert. Ein Tag der auch aufgrund solcher Bilder in den Köpfen der "Tifosi" hängen bleiben wird.